Pharmacies : Pharmagest lance la dématérialisation des étalages

S'il connait une croissance à deux chiffres au premier semestre (+13% à 63,53 millions d'euros), Pharmagest, leader français des services informatiques aux pharmacies, voit le chiffre d'affaires de sa division Pharmacie Europe, sa principale activité, reculer de 1% à 49,5 millions d'euros.

Pour tenter d'y remédier, le groupe lance une série d'innovations tous les dix-huit mois. Le Français coté à Euronext, mise sur le développement d'OffiMSS, une messagerie sécurisée de santé pour les pharmaciens, ainsi que sur le lancement d'Offitouch, début septembre. Via cette dernière offre, il propose aux pharmacies de remplacer ou de compléter des étalages de médicaments ou de produits bien-être par des écrans tactiles géants sur lesquels les produits peuvent être sélectionnés et mis dans un panier virtuel, dont le contenu peut être récupéré ensuite au comptoir. Le groupe table ainsi sur la communication, ventant l'aspect ludique de l'offre, et sur l'aspect pratique (moins d'attente des clients et gain de place). Reste à voir si les seniors, déjà réticents à l'achat en ligne selon un sondage d'Opinion Way, pourront s'adapter à ce nouveau type d'offre.

Un système mieux adapté aux pharmacies des grandes villes

Pharmagest espère qu'une centaine de pharmacies souscrira à cette offre sur les douze prochains mois (actuellement dix ont souscrit au service) à 10.000 euros l'installation, soit un objectif d'un million d'euros. Ce qui semble modeste, au vu du nombre d'officines clientes (22.000) des autres services de la société française.

Il faut dire que ce système est plus intéressant pour certaines pharmacies. "Il permet aux pharmacies des grandes villes, où le mètre carré est particulièrement onéreux, de faire des économies de places ou encore de fluidifier le trafic aux heures de pointe", explique Thierry Chapusot, président du Conseil d'administration.

Baisse de rémunération des officines

Cela fait partie des initiatives multiples visant à moderniser les pharmacies que ce soit au niveau de leurs infrastructures ou des services proposés. Dans ce cadre, le groupe de pharmacies d'officine PHR s'était également axé sur la modernisation des pharmacies, en lançant la vente d'objets connectés (trackers, balances connectées) et en formant les pharmaciens aux nouvelles technologies.

Les initiatives se multiplient car selon les organisations du secteur, les pharmacies font face à une situation économique "catastrophique". Elles évoquent en juillet une "rémunération des pharmacies d'officine en forte diminution pour la deuxième année consécutive. La perte s'accélère encore en 2016 avec une chute de plus de 2% sur les quatre premiers mois de l'année".

Pour rappel, une pharmacie ferme tous les deux jours, en raison des faillites, des fermetures et de la concentration du secteur. Les officines font notamment face à une pression sur les marges, et une pression sur les prescriptions des médecins, mais également à la concurrence des parapharmacies, créneau sur lequel Leclerc entre autres a accéléré, en lançant un site internet dédié mardi 10 mai.