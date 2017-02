Quels seront les médicaments stars lancés cette année ?

2017 ne devrait pas être année riche en lancement de traitements innovants. Mais quelques laboratoires devraient bien s'en sortir avec l'approbation de blockbusters dont le pic des ventes est attendu à plusieurs milliards de dollars par an. Revue de détail sur les trois principales molécules attendues cette année aux États-Unis, marché numéro 1 des médicaments.

Un traitement de Sanofi contre l'Eczema pour pallier le recul de son activité diabète

Associé avec Regeneron, le laboratoire français développe, un traitement contre une forme d'eczéma. Sanofi cherche un nouveau relais de croissance pour pallier son activité diabète dans le rouge depuis plus d'un an.

Après l'échec des tentatives de rachat d'Actelion et de Medivation, le laboratoire français compte particulièrement sur ce potentiel blockbuster qui pourrait dépasser les 4 milliards de dollars par an en 2022, selon une étude du cabinet Evaluate Pharma.

Si le dupilumab n'a pas encore été approuvé par l'Agence américaine des médicaments (FDA), le laboratoire français est en passe d'obtenir une autorisation de mise sur le marché d'ici quelque mois. Sanofi a enregistré des résultats positifs en phase III (dernière phase avant une possible approbation du médicament sur le marché) et la FDA a enclenché une procédure d'examen prioritaire fin octobre. Début janvier, Sanofi a obtenu le feu vert des autorités américaines pour une usine dédiée à la production de ce traitement.

Un nouveau blockbuster pour Roche face à la falaise des brevets

Comme le dupilumab de Sanofi, l'ocrelizumab de Roche, un traitement contre la sclérose en plaque, dépasserait les 4 milliards de dollars de revenus en 2022, d'après les estimations d'Evaluate Pharma. Son lancement est attendu fin mars 2017, suite à un contretemps. La FDA a réclamé plus de données concernant le traitement et son processus de fabrication et de commercialisation. Le géant suisse assure toutefois que cela n'a rien à voir avec une question d'efficacité ou de sûreté.

Le géant suisse mise beaucoup sur cette nouvelle molécule pour relancer sa croissance. Il faut dire qu'il fait face à l'essoufflement des ventes de ses trois traitements phares.: le MabThera/Rituxan, l'Herceptin et l'Avastin. Leurs ventes sont amenées à chuter les années qui viennent avec la chute des brevets et la concurrence des biosimilaires. Le géant suisse connaît une croissance en recul. Il a annoncé une hausse de son chiffre d'affaires 4% en 2016, le 1er février, contre 5% en 2015.

Novo Nordisk tente de se relancer dans le diabète

Novo Nordisk mise quant à lui sur le semaglutide, un antidiabétique dont les ventes pourraient atteindre un pic à 2,2 milliards de dollars dans 5 ans, estime Evaluate Pharma. Cette insuline réservée aux patients atteints de diabète de type 2 est actuellement en cours d'évaluation par l'Agence américaine des médicaments.

Le groupe danois spécialisé dans les traitements pour les diabétiques pâtit de la concurrence dans le secteur aux États-Unis et de la pression sur les prix dans le marché numéro 1 des médicaments. En 2016, le groupe américain d'assurance santé et de pharmacie Express Scripts a décidé de ne plus rembourser le Victoza, poussant les ventes de cette insuline phare à la baisse. Avec le semaglutide, Novo Nordisk espère devancer Sanofi et Eli Lily dans les insulines nouvelle génération. Novo Nordisk a enregistré une croissance de 6% "seulement" en 2016. Bien loin de sa progression à deux chiffres de 2015 (+22%).