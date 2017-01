Sanofi lance son antidiabétique nouvelle génération en Europe

Une bonne nouvelle pour Sanofi qui tente de retrouver la croissance dans son activité diabète. Le groupe pharmaceutique français a annoncé mardi 17 janvier avoir obtenu de la Commission européenne une autorisation de mise sur le marché (AMM) pour son nouveau traitement du diabète de type 2, Suliqua, qui sera commercialisé à partir du deuxième trimestre.

Cette AMM fait suite à un avis positif de l'Agence européenne des médicaments rendu en novembre, rappelle Sanofi dans un communiqué.

La décision de Bruxelles ouvre la voie à la vente de Suliqua dans les 28 pays de l'Union européenne, ainsi qu'en Norvège, en Islande et au Liechtenstein. "Les lancements (...) débuteront à partir du deuxième trimestre de 2017", indique le groupe. Le produit thérapeutique de Sanofi devra néanmoins face à la concurrence du Xutolphy, un antidiabétique du même type qui a reçu une AMM en septembre 2016.

L'antidiabétique de Sanofi déjà approuvé aux Etats-Unis

Le Xutolphy et le Suliqua sont des insulines de longue durée. Elles s'appuient sur une molécule dénommée GLP-1, qui stimule la production d'insuline dans le pancréas. "Il s'agit du traitement le plus efficace qu'on ait vu sur le diabète en une injection", expliquait Eric Le Berrigaud, partenaire chez Bryan Garnier & Co, une banque d'investissement.

Le médicament de Sanofi avait également été approuvé par l'agence américaine des médicaments (FDA) en novembre, sous le nom de Soliqua, "disponible dans les officines des États-Unis depuis le 4 janvier".

(J-Y.P avec AFP)