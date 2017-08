Technologies médicales : un record de levées de fonds en trompe-l'œil

L'argent des sociétés du capital-risque coule à flots dans le secteur des medtechs, mais pas pour toutes les entreprises. C'est du moins ce qu'avance le dernier rapport du cabinet EP Vantage qui a publié un bilan du premier semestre des sociétés concevant de technologies médicales, jeudi 3 août.

On y apprend qu'au premier semestre 2017, les sociétés concevant des technologies médicales ont levé pas moins de 3,8 milliards de dollars (3,2 milliards d'euros) auprès de fonds d'investissement. Un record absolu. Ce montant égale quasiment les sommes levées sur toute l'année 2016 (4 milliards de dollars au total).

Lorsque l'on regarde ces transactions de plus près, il s'avère que les poids lourds du secteur sont ceux qui en ont le plus profité. Ainsi, Life Verily Science, filiale d'Alphabet (Google) a levé en janvier 800 millions de dollars auprès de Temasek, un fond souverain de Singapour. Grail, société américaine concevant des diagnostics pour détecter précocement les cancers, a collecté 900 millions de dollars, principalement auprès d'Arch Venture Partners et Johnson & Johnson. On peut également citer Guardant Health, fabricant de séquenceurs ADN, qui a levé 360 millions de dollars en mai.

Les deux tiers des levées de fonds issues d'une dizaine de transactions

In fine, 64% des 3,8 milliards dollars proviennent des dix levées de fonds les plus importantes du premier semestre 2017. Les autres entreprises se sont partagées 1,26 milliard de dollars. L'année dernière, le top 10 des deals représentaient 22% des 4 milliards de dollars levées. les sociétés restantes se partageaient donc 3,1 milliards de dollars. Autre chiffre peu encourageant, le nombre de levée de fonds : au second trimestre 2017, EP Vantage n'en recense que 48, ce qui en fait le plus faible nombre depuis 2006.



En clair, les jeunes sociétés et celles de taille modeste peinent à se financer, selon l'étude. Une tendance que le lobby des medtech AdvaMed évoquait dans un rapport publié à l'automne 2016. "La part de capital-risque dédié aux sociétés en cours de développement mais ne commercialisant pas ses produits est passé de 10% en 1993 à 3% en 2014", était-il alors souligné. Le groupe d'intérêt avançait que la majorité des levées de fonds étaient inférieures à 5 millions de dollars.

Stagnation du nombre de sociétés de technologies médicales

Selon EP Vantage, "l'argent ne revient pas aux sociétés qui en ont le plus besoin" ce qui les "prive des financements nécessaires pour se maintenir à flot". Et d'ajouter : cette tendance "risque de diminuer les chances de voir un fort développement de la nouvelle génération des technologies médicales". Le cabinet craint une surmortalité des startups et in fine la baisse du nombre de medtechs en Europe et aux Etats-Unis.

Néanmoins, nous n'en sommes pas encore là. On constate pour le moment une stagnation du nombre de sociétés, qui peut s'expliquer par les multiples fusions récentes. En 2015 on comptait 455 medtechs en Europe et aux Etats-Unis, soit deux de plus qu'en 2014, une période faste en termes de fusions-acquisitions. Leur nombre a augmenté régulièrement depuis 2012, année où l'on en recensait 381.