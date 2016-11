Accident industriel de Carling : Total renonce à faire appel

Le 15 juillet 2009, en pleine journée de travail, deux employés de 21 et 28 ans décèdent, soufflés par une explosion, dans leur usine de dérivés pétrochimiques de Carling, en Moselle. Six de leurs collègues sont blessés.

Sept ans plus tard, en juin 2016, le tribunal correctionnel de Sarreguemines condamne la filiale pétrochimique de Total, propriétaire de l'usine, à 200.000 euros d'amende, et l'ancien directeur de la plateforme à un an de prison avec sursis et 20.000 euros d'amende, estimant que la direction du site avait délibérément mis hors circuit un dispositif de sécurité.

Alors qu'il avait initialement fait appel de cette décision, le groupe pétrolier a finalement fait volte-face, jeudi.

"A la suite d'un dialogue avec les familles des victimes et en ligne avec les valeurs d'humanité qui sont ancrées dans la culture de Total, la société Total Petrochemicals France (TPF) et l'ancien directeur du site de Carling se désistent de leur appel du jugement dans le cadre du procès relatif à l'accident de Carling", a indiqué le groupe dans une déclaration transmise à l'AFP.

Un accord d'indemnisation "en cours de finalisation"

"TPF assume la responsabilité de cet accident et réaffirme son soutien à l'ancien directeur du site", a-t-il ajouté en renouvelant "toute sa compassion" aux victimes et à leurs proches. "C'est vraiment un désistement qui est lié à la prise en compte de la douleur que ce procès pouvait encore générer auprès des familles des victimes", a insisté l'avocat de Total, Jean-Benoit Lhomme, auprès de l'AFP.

"Aujourd'hui, le volet pénal de ce dossier est terminé", a-t-il ajouté, tandis que des discussions se poursuivent sur l'indemnisation des victimes.

"Soit des accords sont, d'ici l'audiencement, trouvés avec l'ensemble des parties civiles et à ce moment là, l'affaire sera radiée sur le plan des intérêts civils, soit les discussions ne permettent pas d'aboutir avec l'ensemble des parties civiles (...) et à ce moment là, l'affaire sera audiencée" à la cour d'appel de Metz, a expliqué Me Lhomme. Un accord, dont le montant n'a pas été dévoilé, est "en cours de finalisation" avec la famille d'une des victimes décédées, a-t-il précisé.

(Avec AFP)