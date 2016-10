Anomalie à la centrale de Fessenheim : les antinucléaires attaquent EDF et Areva

La plainte devait être déposée vendredi matin auprès du TGI de Paris par Greenpeace, mais aussi Réseau Sortir du nucléaire, Stop Transports-Halte au nucléaire, Stop Fessenheim, Alsace Nature, France Nature Environnement et le Comité pour la sauvegarde de Fessenheim et de la plaine du Rhin (CSFR). (Photo: manifestation antinucléaire devant la centrale le 9 février 2012) (Crédits : Reuters)

La plainte déposée au TGI de Paris par Greenpeace et six autres associations porte sur "quatre délits majeurs, dont usage de faux et mise en danger délibérée de la vie d'autrui". L'ASN maintient à l'arrêt le réacteur incriminé.