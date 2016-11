Areva : la restructuration approuvée par les actionnaires

Areva a vécu. Jeudi soir, les actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire ont approuvé à 99,99% des voix la restructuration du groupe nucléaire français, en difficulté financière depuis plusieurs années, notamment après le scandale du rachat d'Uramin et des difficultés de construction des EPR.

Comme prévu, le "nouvel" Areva, baptisé NewCo, va se recentrer sur les activités liées au cycle du combustible, de l'extraction d'uranium au démantèlement des centrales. L'Etat français, actionnaire majoritaire, détiendra 67% de la nouvelle entité, tandis que la holding Areva SA - possédée en partie par l'Etat - conservera 40%. Une réunion du conseil d'administration est prévue le 10 novembre pour valider le montage.

Investisseurs étrangers

Une augmentation de capital de 3 milliards d'euros est prévue pour NewCo, souscrite à la fois par l'Etat et des investisseurs tiers. "Les discussions avec des investisseurs tiers pour entrer au capital de NewCo ont progressé et nous attendons la remise d'offres engageantes (...) dans les prochaines semaines", a précisé Stéphane Lhopiteau, le directeur financier d'Areva. Ces discussions ont lieu avec le chinois CNNC, le japonais MHI et le kazakh Kazatomprom.

Areva SA bénéficiera elle d'une injection de 2 milliards d'euros souscrite par l'Etat français.Toutes ces opérations sont soumises au feu vert de la Commission européenne, qui devrait se prononcer "dans les prochaines semaines" en ce qui concerne les augmentations de capital, selon le directeur financier.

EDF ne veut pas de l'EPR finlandais

Par ailleurs, la partie réacteurs - NewNP - sera cédée à EDF "d'ici à la fin du mois de novembre" selon Stéphane Lhopiteau. Le montant de la transaction est évalué à 2,5 milliards d'euros. NewCo conservera une participation de 15% dans NewNP.

En revanche, EDF ne reprend pas certains contrats, et notamment celui de l'EPR d'Olkiluoto (Finlande). L'énergéticien français ne voulait pas être engagé par les importants retards et surcoûts de ce chantier qui accumule les déboires, et qui restera à la charge d'Areva SA.

(Avec AFP)