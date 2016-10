Climat : les 100 milliards promis aux pays du Sud "en route"

Ils tiendront leur promesse. Les pays riches, qui lors de la COP 15, en 2009 à Copenhague, se sont engagés à fournir au moins 100 milliards de dollars annuels à partir de 2020 pour soutenir la politique climatique des pays en développement, l'ont assuré lundi 17 octobre, en publiant une "feuille de route".

"Nous sommes confiants et pensons que nous remplirons l'objectif de 100 milliards à travers une variété de sources et réaffirmons notre engagement à le faire", soulignent les 38 pays signataires d'un rapport conduit sous la houlette de l'Australie et de la Grande-Bretagne. En 2015, l'Accord de Paris a par ailleurs précisé que ce seuil ne constitue qu'un "plancher".

Le financement privé prend pied

Selon l'OCDE, qui a conduit une analyse pour appuyer cette feuille de route, les financements publics seuls pourraient s'élever à quelque 67 milliards en 2020, selon une évaluation basée sur les seuls engagements annoncés en 2015 par les gouvernements, institutions et autres banques de développement. L'OCDE en revanche ne s'avance pas sur un chiffre pour les financements privés mais fournit plusieurs hypothèses, allant de 77 à 133 milliards, avec une hypothèse médiane de 92 milliards USD. Les fonds pourraient ainsi dépasser au total les 100 milliards de dollars en 2020, note le rapport, publié à l'occasion de la "pré-COP22", réunion ministérielle préparatoire à la conférence climat annuelle, organisée à Marrakech.

La présidente de la COP21, la ministre française Ségolène Royal, s'est dite "optimiste" et compte sur "un effet levier" de tous ces financements entre eux: "le privé va aller beaucoup plus vite et plus loin qu'on ne le pense", a-t-elle assuré à l'AFP lundi. Notamment les "coalitions" lancées à la COP21 autour de thématiques concrètes (le solaire, les énergies renouvelables en Afrique, les systèmes d'alerte etc), porteuses de projets opérationnels, devraient contribuer à entraîner les financements, explique-t-elle.

"Les priorités exprimées par les pays en développement" reconnues

"Nous reconnaissons que l'adaptation est une priorité pour de nombreux pays en développement", précise aussi le rapport, qui relève que le financement des mesures destinées à affronter les impacts du réchauffement devrait au moins doubler d'ici 2020. Selon un rapport de l'OCDE publié en 2015, seules 16% des aides fournies en 2013-14 étaient allées aux mesures d'adaptation, au grand dam des pays pauvres, premiers à souffrir des impacts du réchauffement. L'essentiel des fonds allant plutôt aux politiques pour limiter le réchauffement. Sur la "feuille de route" des pays du nord publiée lundi, il est ainsi question de remplir les engagements "en lien avec les priorités exprimées par les pays en développement", de les aider à mettre en place des plans permettant d'attirer les investissements et de mobiliser la finance privée.

"La publication de la feuille de route représente une avancée pour la solidarité climatique", a réagi Lucile Dufour, de la coalition d'ONG Réseau Action Climat. "Mais les pays riches doivent redoubler d'efforts pour garantir qu'ils atteindront véritablement l'objectif".

