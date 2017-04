Climat : les Etats-Unis pourraient renégocier l'accord de Paris

La décision finale de Donald Trump n'est pas encore prise mais son scepticisme à l'égard des mesures contre le changement climatique est connu de tous. Pour autant, le secrétaire américain à l'Énergie, Rick Perry, a déclaré mardi qu'il n'allait "pas dire au président des Etats-Unis de quitter l'accord de Paris sur le climat" mais "lui dire que nous devons le renégocier", lors d'une conférence organisée par Bloomberg sur le financement des énergies nouvelles et le futur de l'énergie.

Rick Perry, qui s'adressait mardi à des investisseurs et des patrons d'entreprises dans le secteur de l'énergie, a également critiqué la France et l'Allemagne, à qui il reproche de ne pas respecter l'esprit de l'accord de Paris, conclu par 195 pays en décembre 2015 pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et contenir le réchauffement de la planète au-dessous de deux degrés Celsius. S'il n'a pas donné d'explications spécifiques à ces accusations dans le cas de la France, Rick Perry s'est en revanche interrogé sur la décision de Berlin de fermer ses centrales nucléaires.

"Le fait est que leurs émissions [de CO2] sont en hausse parce qu'ils utilisent plus de charbon, et du charbon qui n'est pas une technologie propre. Vous ne pouvez pas signer un accord et vous attendre à ce que les Etats-Unis continuent à y adhérer si vous n'allez pas vraiment y participer. Nous devons le renégocier et ils (l'Allemagne et d'autres, ndlr) doivent faire preuve de sérieux."

Dans le même temps, les Etats-Unis ont drastiquement réduit leurs émissions de carbone en remplaçant le charbon par du gaz naturel. La précédente administration s'était en effet engagée à Paris à ce que les Etats-Unis réduisent leurs émissions de CO2 de 26 à 28% d'ici 2025, par rapport au niveau de 2005. Pour ce faire, le président démocrate Barack Obama avait notamment donné par décret autorité à l'Agence de protection de l'environnement (EPA) pour contraindre les centrales électriques à charbon à réduire leurs émissions de CO2.

Opposition du patron de l'Agence de protection de l'environnement

L'ancien gouverneur du Texas rejoint ainsi le camp de ceux qui sont favorables au maintien des Etats-Unis dans l'accord de Paris, au sein de l'administration Trump. Outre Rick Perry, le secrétaire d'Etat Rex Tillerson, ancien PDG du géant pétrolier ExxonMobil est également en faveur du maintien dans l'accord, tout comme la fille aînée du président, Ivanka et son mari Jared Kushner qui ont l'oreille du milliardaire.

En revanche, le patron de l'Agence de protection de l'environnement (EPA), Scott Pruitt, a récemment plaidé pour un retrait de cet accord estimant que "c'était une mauvaise affaire pour l'Amérique" qui avantageait surtout la Chine, le plus gros émetteur mondial de CO2 devant les Etats-Unis. Steve Bannon, le stratège de Donald Trump, un nationaliste économique dont l'influence paraît s'éroder, prône également un retrait.

La Maison Blanche a fait savoir qu'elle examinait sa position sur le changement climatique et la politique énergétique sans encore indiquer si elle comptait respecter la promesse de campagne du candidat Trump "d'annuler" la participation des Etats-Unis à l'accord de Paris. Donald Trump avait affirmé que le réchauffement était un canular inventé par la Chine, avant de modérer ses propos après l'élection. Le chef d'État a indiqué fin mars qu'il prendrait position "d'ici fin mai" sur l'accord de Paris.

(avec AFP)