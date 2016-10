Coup de projecteur sur l’éolien flottant breton

EOLFI, lauréat le 22 juillet dernier du premier appel à projet pour des fermes pilotes d'éoliennes flottantes lancé en août 2015, a reçu samedi une visite de poids. En effet, accompagné du ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian, qui est également président de la Région Bretagne, le premier ministre Manuel Valls a rendu visite sur l'île de Groix aux acteurs économiques et des collectivités de cette filière émergente. A cette occasion, Alain Delsupexhe, président d'EOLFI, a présenté le projet qu'il mène aux côtés de DCNS, VINCI Construction France, GE Renewable Energy et Valemo. Cette ferme pilote de quatre éoliennes flottantes de 6 MW ancrées à 15 kilomètres des côtes sera développée au large de l'île de Groix. Connectée au réseau électrique par un câble sous-marin, elle bénéficiera d'un contrat d'achat d'électricité pour une durée de 20 ans et produira l'équivalent de la consommation électrique de 40 000 foyers, soit les 2/3 de la population de Lorient.

Valider les technologies en vue de l'export

« Nous sommes heureux de participer, avec CGN EE, au déploiement des premières éoliennes flottantes en France et de pouvoir améliorer notre maîtrise de cette technologie en milieu océanique à forte houle et à fort marnage, caractéristique de l'essentiel du marché export », s'est réjoui Alain Delsupexhe, président d'EOLFI.

Ces fermes pilotes ont vocation à valider les technologies avant de les exporter, or Groix offre des conditions de mer représentatives du marché potentiel au niveau mondial.

La France bien positionnée

En retard sur ses projets d'éolien offshore « posé » (nécessitant des fondations et limité en termes de profondeur et de distance des côtes), la France est bien positionné sur cette technologie encore émergente de l'éolien flottant, qui permet de bénéficier des vents puissants plus au large tout en réduisant les conflits d'usage avec les pêcheurs ou les professionnels du tourisme. Les spécialistes des énergies renouvelables lui promettent d'ailleurs un avenir radieux : 40 GW installés en Europe en 2025, 15% de la consommation d'électricité européenne en 2030 et deux fois plus de capacité de production que le nucléaire dans le monde en 2050.

Une seconde attribution de projets de fermes pilotes par l'ADEME aura lieu à l'automne.