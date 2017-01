EDF autorisé a redémarrer neuf réacteurs

L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a donné son accord au redémarrage de neuf des douze réacteurs d'EDF concernés par des vérifications de sécurité décidées à la suite d'une anomalie de concentration en carbone de l'acier utilisé dans les générateurs. Les neuf réacteurs concernés sont le réacteur 4 de la centrale du Bugey (Bugey 4), Dampierre 3, Fessenheim 1, Gravelines 2 et 4, Saint-Laurent-des-Eaux B1 et Tricastin 1, 3 et 4.

L'ASN, dans un communiqué diffusé jeudi soir, ajoute qu'elle a aussi accepté la demande d'EDF de reporter de deux semaines, jusqu'au 3 février, l'échéance des contrôles prescrits pour le réacteur 2 de la centrale nucléaire du Tricastin, en raison de risques de sécurité du réseau électrique liés à la vague de froid attendue la semaine prochaine.

Risque de rupture des générateurs de vapeur

L'Autorité examine en outre la demande d'EDF de reporter à fin mars l'échéance des contrôles prescrits pour le réacteur 1 de la centrale de Civaux et va analyser les conditions de redémarrage du réacteur 2 de Civaux, sur lequel les contrôles ont été réalisés.

L'ASN avait demandé le 18 octobre à EDF de réaliser sous trois mois des contrôles complémentaires sur des générateurs de vapeur, fabriqués par le japonais JCFC (Japan Casting and Forging Corporation), après la mise en évidence d'un risque de rupture lié à une teneur anormalement élevée en carbone dans l'acier de leur fond.

(Avec Reuters)