EDF confirme son offre pour le rachat de l'activité réacteurs d'Areva

"EDF a entériné le montage annoncé en juillet", a indiqué à l'AFP une source proche des deux groupes à l'issue du conseil d'administration d'EDF mardi.

La société acquise s'appellera désormais New Areva NP, comme l'avait indiqué EDF en juillet lors de l'annonce des détails de la restructuration de la filière nucléaire française sous l'égide de l'État, actionnaire à près de 87% d'Areva.

EDF s'immunise contre toutes mauvaises surprises

L'accord, encore soumis aux résultats des contrôles de sûreté en cours, prévoit qu'EDF et sa nouvelle filiale soient "totalement immunisés contre tous les risques et coûts liés à la découverte d'anomalies dans le suivi de fabrication d'équipements produits dans les usines du Creusot, et le cas échéant de Saint Marcel et de Jeumont", indiquait EDF en juillet. L'accord prévoit également qu'EDF soit "immunisé contre les risques et coûts liés à l'achèvement du projet Olkiluoto 3", un EPR en Finlande, qui subit d'importants retards et surcoûts.

Pour cette raison, Areva NP, ancienne dénomination de l'activité réacteurs, restera logée au sein d'Areva SA et ne conservera que certains contrats, dont celui de l'EPR finlandais. La finalisation de l'opération est prévue au second semestre 2017, avait indiqué le directeur financier d'Areva, Stéphane Lhopiteau.

En attente du feu vert de Bruxelles

À l'issue de cette restructuration, le nouvel Areva devrait se recentrer sur les activités liées au cycle du combustible (de l'extraction de l'uranium dans les mines au démantèlement des centrales), regroupées au sein de la nouvelle société NewCo Areva.

La cession des réacteurs à EDF fait partie du plan de sauvetage global d'Areva orchestré par l'État. Dans ce cadre, Areva doit aussi bénéficier d'une augmentation de capital totale de 5 milliards d'euros début 2017. Cette cession constitue une étape importante pour un feu vert de la Commission européenne à l'opération.

Bruxelles devrait se prononcer "dans les prochaines semaines" en ce qui concerne les augmentations de capital, selon le directeur financier.

(Avec l'AFP)