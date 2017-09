Énergies renouvelables : Total met un pied dans Eren RE et l'éolien

Total avance dans les énergies vertes. Le géant pétrolier et gazier a annoncé mardi qu'il allait prendre une participation de 23% dans la société Eren Renewable Energy, spécialisée dans les énergies renouvelables, en souscrivant à hauteur de 237,5 millions d'euros à une augmentation de capital de la société afin d'accélérer son développement dans la production d'électricité renouvelable.

Fondée en 2012 par deux anciens responsables d'EDF Energies Nouvelles, Eren RE compte en exploitation ou en construction une capacité brute installée de 650 MW dans l'éolien, le solaire et l'hydraulique, avec un fort tropisme pour les pays émergents (Brésil, Argentine, Inde, etc.). Elle vise 3 gigawatts installés d'ici 5 ans.

"Le dynamisme d'EREN RE va permettre au groupe d'accélérer son développement dans le solaire et de faire son entrée sur le marché de l'éolien", note Philippe Sauquet, directeur général Gas Renewables & Power de Total, cité dans le communiqué.

Une fois obtenu le feu vert des autorités de la concurrence et l'opération finalisée, d'ici la fin de l'année selon Patrick Pouyanné, Eren Re prendra le nom de Total Eren. Ensuite, et c'est ce que prévoit l'accord annoncé mardi, "on prendra le contrôle d'Eren Re dans 5 ans", ce qui représentera une opération "entre 1 et 2 milliards d'euros", a assuré Patrick Pouyanné.

Stratégie de diversication

Pour Total, cette opération a le double bénéfice d'"un développement sur le segment complet de la production d'énergie renouvelable". Depuis la prise de contrôle de SunPower en 2011, Total s'est progressivement renforcé sur le segment des énergies renouvelables, avec des projets dans les biocarburants, l'acquisition du spécialiste français du stockage d'électricité Saft l'an dernier, ou encore la création cette année d'une entité dédiée au solaire, Total Solar.

"La production d'électricité renouvelable de Total va ainsi croître significativement en vue d'atteindre une capacité de 5 GW d'ici cinq ans", est-il écrit dans le communiqué.

Dans le cadre de cette stratégie de diversification, Total a également annoncé mardi l'acquisition de GreenFlex, un spécialiste français de la gestion de l'efficacité énergétique créé en 2009, qui emploie 230 personnes pour un chiffre d'affaires 2017 estimé à plus de 350 millions d'euros. La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre, une fois obtenu le feu vert des autorités de la concurrence.

