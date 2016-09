Grâce à Hinkley Point , Areva signe pour 5 milliards d'euros de contrats

Une bonne nouvelle, enfin. Areva a annoncé vendredi avoir remporté des contrats de sous-traitance pour plus de 5,0 milliards d'euros dans le cadre du projet de construction de réacteurs nucléaires de type EPR à Hinkley Point (Angleterre).

Areva NP sera en charge de la réalisation des deux chaudières nucléaires, depuis leur conception jusqu'à leur mise en service et également de l'exécution et la fourniture du système de contrôle-commande opérationnel et de sûreté de la centrale.

Des mois de négociations tendues

D'autre part, un accord sur la fourniture de combustible a également été signé. Areva fournira les matières nécessaires à la fabrication du combustible en produisant l'uranium et en apportant les services de conversion et d'enrichissement. Ces activités débuteront au début de la décennie 2020.

Après des mois de négociations tendues, la Grande-Bretagne, la France et la Chine ont signé jeudi le contrat de construction par EDF et le chinois CGN de deux réacteurs nucléaires de type EPR à Hinkley Point, dans le sud-ouest de l'Angleterre, un projet de 18 milliards de livres (environ 21 milliards d'euros). (Pascale Denis, édité par Jean-Michel Bélot)