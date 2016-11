Greenpeace poursuit EDF pour "délits boursiers"

L'entreprise EDF diffuse-t-elle des informations trompeuses ? C'est ce que pense Greenpeace, qui a annoncé jeudi avoir porté plainte auprès du parquet financier contre EDF et son PDG Jean-Bernard Lévy pour publication de bilan inexact et "délits boursiers". L'organisation non gouvernementale, qui s'appuie sur une étude de l'intermédiaire Alpha Value, a précisé dans un communiqué qu'elle reprochait à l'électricien public de "ne pas donner une image fidèle de (sa) situation financière (...) dans ses résultats". "L'insincérité des comptes d'EDF vise à cacher la situation extrêmement dégradée de l'entreprise", assure le chargé de campagne énergie de Greenpeace Cyrille Cormier.

Un sous-provision de plusieurs milliards d'euros

Selon L'ONG, EDF n'aurait provisionné que 25 milliards d'euros pour le démantèlement des centrales et la gestion des déchets nucléaires alors que le rapport d'Alpha Value estime entre 50 et 70 milliards d'euros les fonds nécessaires à ces opérations. Pour ses calculs, le cabinet se base notamment sur des hypothèses tirées de plusieurs rapports de la Cour des Comptes, parfois différentes de celles utilisées par EDF, sur les coûts de déconstruction des centrales et la nécessité de fermer au moins 17 réacteurs pour respecter les objectifs de la loi sur la transition énergétique. L'entreprise n'était pas joignable dans l'immédiat pour faire un commentaire.

Greenpeace, avec le Réseau sortir du nucléaire, France Nature Environnement et d'autres organisations écologistes, avaient déjà porté plainte en octobre contre Areva NP et EDF à la suite de la détection d'une anomalie sur le réacteur 2 de la centrale nucléaire alsacienne de Fessenheim (Haut-Rhin).

