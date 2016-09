Hinkley Point : le contrat entre EDF, Londres et CGN signé jeudi

L'épilogue du long feuilleton Hinkley Point se rapproche. EDF, le Royaume Uni et le groupe chinois CGN devraient signer "demain dans la journée" le contrat portant sur a construction de deux réacteurs nucléaires EPR dans le sud-ouest de l'Angleterre. La décision intervient alors que le conseil d'administration d'EDF a confirmé mardi soir sa décision d'investir dans ce projet en acceptant les nouvelles conditions demandées par Londres.

En donnant son feu vert le 15 septembre, le gouvernement britannique avait notamment demandé à ce qu'EDF s'engage formellement à ne pas céder le contrôle de la société qui va gérer ce projet colossal de 18 milliards de livres (environ 23 milliards d'euros).

De nombreux retards

EDF supportera 66,5% de l'investissement et son partenaire chinois CGN les 33,5% restant pour ce projet qui sera la première construction d'une centrale nucléaire au Royaume-Uni depuis vingt ans.

Cette signature mettra fin à un feuilleton de près d'un an pour aboutir à la fois à la décision finale d'investissement d'EDF, retardée par des oppositions internes et des inquiétudes sur la situation financière du groupe, et au feu vert britannique, qui s'est lui aussi fait attendre, avec la volonté du nouveau gouvernement de Theresa May de se donner du temps avant de donner son accord.

