La famille Mulliez cherche à lever 170 millions d'euros pour Voltalia

Détenu quasi intégralement par la famille Mulliez, le producteur d'électricité Voltalia, créé en 2005, est très développé dans le secteur éolien au Brésil. La société a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 58,5 millions d'euros, pour un résultat net de 3,9 millions.

Plus de 80% des fonds levés seront destinés à la construction de projets en phase de développement avancé pour une capacité de 215 mégawatts et au lancement de la construction d'autres projets encore en phase de développement à ce jour.

La levée de fonds passera par l'attribution gratuite aux actionnaires actuels de bons de souscription d'actions (BSA), qu'ils pourront exercer ou céder. C'est dans ce cadre que Proparco s'est engagée à acquérir jusqu'à 15 millions d'euros de BSA auprès de Voltalia Investissement, l'actionnaire majoritaire de la société. Voltalia, pourrait ainsi faire descendre sa participation de 85% actuellement du groupe Mulliez à environ 70%.

Pour les BSA non exercés, l'entreprise prévoit une offre au public en France, ouverte jusqu'au 3 novembre, et un placement global destiné aux investisseurs institutionnels, ouverte jusqu'au 4 novembre.

Voltalia espère au final élargir la part de son capital détenu par des investisseurs publics de 7% à 22%.

"Après avoir dépassé les objectifs annoncés lors de notre introduction sur Euronext en 2014, nous faisons aujourd'hui appel au marché afin de porter plus loin notre trajectoire de croissance rentable", a justifié le groupe en soulignant que le chiffre d'affaires a triplé et l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a été multiplié par six depuis 2013.