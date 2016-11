La fusion entre Tesla et SolarCity est confirmée

Tesla et SolarCity ont dit oui. Le constructeur américain de voitures électriques a annoncé jeudi 17 novembre que ses actionnaires et ceux du producteur d'énergie solaire avaient approuvé la fusion à 2,6 milliards de dollars des deux entreprises, éliminant le dernier gros obstacle à ce mariage.

La finalisation de cette opération était en effet suspendue à ce vote dont l'issue était incertaine après que des actionnaires et des experts eurent émis des doutes sur le bien-fondé de ce rapprochement entre deux sociétés créées et dirigées par le milliardaire sud-africain Elon Musk. Pour dissiper les accusations de conflits d'intérêt, Elon Musk et sa famille, qui détiennent des participations dans les deux entreprises, n'ont pas pris part au vote.

Une bonne nouvelle pour Musk

"Les actionnaires de SolarCity ayant aussi approuvé l'acquisition, la transaction va être conclue dans les prochains jours", indique Tesla dans un communiqué sans donner de date précise. Ces informations étaient bien accueillies à Wall Street: l'action Tesla gagnait 1,45% à 191,39 dollars vers 16h35 heure américaine dans les échanges électroniques suivant la clôture de la séance. Le titre SolarCity prenait, lui, 2,84% à 20,98 dollars.

Cette fin heureuse est un soulagement pour Elon Musk, patron-fondateur des deux entreprises, qui cherche à diversifier l'offre de Tesla dans les énergies alternatives et s'était heurté aux réticences des milieux financiers lorsqu'il avait annoncé en juin son intention de les fusionner sous la forme d'un rachat du producteur de panneaux solaires par le constructeur automobile. Outre les apparents conflits d'intérêt et des problèmes de gouvernance éventuels, de nombreux investisseurs et experts estimaient également qu'Elon Musk faisait assumer à Tesla le passif de SolarCity, en perte lors des trois dernières années.

150 millions de dollars d'économies dès la première année

Mais dans les jours menant au vote, Elon Musk a pris le soin d'expliquer que l'intégration de SolarCity allait améliorer de manière générale les comptes de Tesla. Le producteur d'énergie solaire devrait contribuer à son chiffre d'affaires à hauteur de plus d'un milliard de dollars en 2017 et aider Tesla à améliorer sa rentabilité, avait affirmé le 1er novembre le dirigeant. La fusion va également générer 150 millions de dollars d'économies dès la première année suivant son bouclage.

Tesla et SolarCity ont été créées respectivement en 2003 et en 2006 par Elon Musk, ancien co-fondateur de Paypal et dirigeant de la société de lanceur de fusées SpaceX. Il détient quelque 21,1% de Tesla et environ 22,5% de SolarCity et est le président de leur conseil d'administration respectif.