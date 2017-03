Le CEA reste au sommet des organismes publics mondiaux les plus innovants

Cocorico... Comme quoi la France n'est pas vraiment larguée dans l'innovation comme certains aiment pourtant à le penser. Ainsi selon un classement établi par Reuters - "Top 25 Global Innovators - Government", qui évalue les organisations publiques -, le CEA est le deuxième organisme public de recherche le plus innovant au monde et le premier en Europe en 2016, devant une nouvelle fois l'organisme allemand Fraunhofer Society. En 2015, le CEA s'était classé au premier rang. C'est le département d'état américain de la santé (Department of Health and Human Services), qui s'est emparé de la première place du classement l'année dernière, après avoir été quatrième en 2015.

Trois autres organismes publics français figurent également dans le prestigieux classement de Reuters. C'est le cas du CNRS à la huitième place, de l'INSERM à la neuvième place et, enfin, de l'Institut Pasteur à la 15e place. Les États-Unis et les Allemands placent chacun cinq organismes dans ce classement, la France et le Japon en ont quatre chacun tandis que l'Australie, le Canada, la Chine, Singapour, la Corée du Sud, l'Espagne et la Grande-Bretagne n'en qu'un chacun.

CEA: 2.252 demandes de brevets entre 2008 et 2013

Pourquoi le CEA est-il si bien classé? Il doit sa position non seulement au nombre important de demandes de brevets déposés, mais aussi, et surtout, au très fort taux de brevets délivrés comparé au volume déposé. Le CEA a déposé entre 2008 et 2013 un total de 2.252 demandes de brevets (WIPO), principalement dans les secteurs de l'énergie (nucléaire et renouvelables), des semi-conducteurs, de la chimie et des produits de consommation finaux. 81,2% de ces demandes ont abouti.