Oléoducs : le canadien Enbridge achète 37 milliards de dollars son rival américain Spectra Energy

L'opérateur d'oléoducs canadien Enbridge va acheter son rival américain Spectra Energy pour 37 milliards de dollars canadiens (25,7 milliards d'euros) dans une transaction par échange d'actions, ont indiqué mardi les deux groupes.

Enbridge and Spectra Energy to combine to create North America's premier energy infrastructure company $ENB $SE https://t.co/bpz7oCktzU — Enbridge (@Enbridge) 6 septembre 2016

Un tel regroupement donnerait naissance à la plus importante entreprise nord-américaine d'infrastructures énergétiques, selon le quotidien québécois La Presse.

Les actionnaires actuels du Canadien Enbridge, basé à Calgary (ouest) détiendront 57% du nouvel ensemble fusionné qui deviendra le premier réseau d'oléoducs en Amérique du nord.

Pour chacune de leurs actions, les actionnaires de Spectra Energy recevront 0,984 action du nouveau groupe. Sur cette base, selon le communiqué commun, l'action Spectra Energy est valorisée à 40,33 dollars américains, soit 11,5% de plus que le dernier cours de clôture en Bourse.

En vue, un chiffre d'affaires de 40 milliards de dollars canadiens

Le nouvel ensemble, dont le siège social sera basé à Calgary, va générer un chiffre d'affaires annuel d'environ 40 milliards de dollars canadiens (27,7 milliards d'euros) et un résultat net avant impôt d'un peu moins de 6 milliards de dollars canadiens (4,1 milliards d'euros), ont indiqué les deux groupes.

La société Enbridge possède un réseau d'oléoducs et de gazoducs entre les champs de sables pétrolifères de l'Alberta et les raffineries au Canada et aux Etats-Unis. Le groupe emploie 11.000 personnes, produit également de l'électricité et possède des intérêts dans des champs d'éoliennes.

Spectra Energy, basée à Houston (sud des Etats-Unis), a un réseau d'oléoducs et de gazoducs d'un peu plus de 12.000 km et d'importantes capacités de stockage de gaz.

Deux ans d'approches

"Depuis deux ans, nous avons cherché des opportunités qui nous permettraient d'étendre et de diversifier nos actifs et nos sources de croissance au-delà de 2019", a estimé al Monaco, PDG d'Enbridge.

"Nous arrivons à notre but en nous associant avec la première société d'infrastructures de gaz naturel pour créer la plus importante société d'infrastructures énergétiques", a estimé M. Monaco qui sera le patron du nouvel ensemble fusionné.

L'actuel PDG de Spectra Energy Greg Lebel sera le président du conseil d'administration du goupe né de la fusion qui devrait être bouclée au premier trimestre 2017, sous réserve d'obtenir le feu vert des autorités de la consurrence.

(avec AFP)