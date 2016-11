Recycler pollue-t-il ?

Collecte, transport, transformation... le recyclage, auquel les pouvoirs publics invitent de plus en plus particuliers et entreprises, n'est pas exempt d'impact environnemental. Mais à quel point trier est moins coûteux pour la planète que jeter à la poubelle, utiliser des matières retraitées, plus vertueux que des matériaux vierges ? Une étude menée par la Fédération des entreprises du recyclage (Federec) en partenariat avec l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), publiée le 1er décembre à l'occasion du salon Pollutec, tente pour la première fois de répondre de manière globale à cette question. Si jusqu'à présent diverses évaluations environnementales du recyclage ont en effet été effectuées en France, aucune d'entre elles ne s'était encore penchée sur l'ensemble des huit filières les plus représentatives du marché: métaux ferreux, non-ferreux (aluminium et cuivre), papiers et cartons, verre d'emballage, plastiques d'emballage, granulats et textiles chiffons.

L'étude révèle qu'en 2014 ces huit filières de l'industrie -qui dans son ensemble représente 8,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 476 millions d'euros d'investissements- ont permis d'éviter environ 22.800 kilotonnes équivalent CO2, soit les émissions annuelles de 9,6 millions de véhicules, un quart du parc automobile français en 2015. En termes d'économies d'énergie, en 2014 le recyclage des matériaux des différentes filières étudiées a permis d'éviter la consommation d'environ 126.000 GWh, soit un quart de la production électrique française.

Les métaux ferreux, modèle vertueux

Afin de permettre une meilleure compréhension de l'impact environnemental du recyclage, l'étude détaille la contribution de chaque filière, ainsi que de chaque phase du processus, selon la méthodologie de l'analyse de cycle de vie (ACV). 74% du bilan total des émissions de gaz à a effet de serre évitées est dû aux métaux ferreux, dont 12.900 kilotonnes ont été collectées en 2014. L'aluminium pèse à hauteur de 19,5% du bilan total, alors que les autres flux dans leur ensemble n'en représentent que 6,5%, malgré 33.470 kilotonnes de déchets collectées (dont 27.700 kilotonnes venant du bâtiment à lui seul).

La seule filière pour laquelle on constate un impact négatif sur l'effet de serre est le recyclage du carton, qui émet plus de CO2 que sa production à partir de matière vierge. "Ceci s'explique par le type d'énergie utilisée par les industriels du recyclage par rapport aux industries produisant du carton d'origine vierge", analyse le Federec, qui précise: "Ces dernières utilisent une plus grande quantité d'énergie d'origine renouvelable (biomasse)", dont la combustion "émet du carbone d'origine biogénique qui n'est pas comptabilisé". Concernant les économies d'énergie, le recyclage du carton figure en revanche parmi les filières les plus contributrices, à hauteur de 32,2% du bilan total. En effet, il nécessite une consommation totale d'énergie inférieure à celle du carton fabriqué à partir de matière première primaire, explique Federec. Suivent les métaux ferreux (27%), l'aluminium (20%), le papier (12%). L'ensemble des autres flux pèse 8,3% du bilan.

Globalement, 68% des gaz à effet de serre non émis dans l'atmosphère grâce au recyclage découlent de la production évitée de matériaux d'origine vierge, alors que l'extraction évitée de matières premières fossiles représente 71% du bilan global des économies d'énergie.

En attendant un vrai prix carbone

Désireux d'aider l'ensemble de l'industrie à s'améliorer dans le cadre du déploiement de la stratégie nationale d'économie circulaire, Federec accompagne son étude d'un outil Web permettant aux adhérents de la fédération d'évaluer l'impact de leurs propres processus de production. Ils pourront ainsi choisir en connaissance de cause entre, par exemple pour les métaux, les procédés du broyage ou du cisaillage, et évaluer les coûts environnementaux des diverses distances de transport, consommations d'énergie, etc.

L'étude souligne néanmoins que la manière la plus immédiate de rendre visible cet impact serait de donner un vrai prix au carbone qui, prenant en compte les externalités, permettrait de "rééquilibrer les systèmes économiques et écologiques". Cela permettrait également de redonner un coup de pouce à l'industrie du recyclage qui, malgré sa contribution directe à la création d'emplois non délocalisables (en grande majorité en CDI), traverse en ce moment en France une crise, essentiellement due à la baisse du coût des matières premières vierges et préjudiciable à la transition énergétique.