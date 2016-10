Tesla-Panasonic : une association sous condition

Le partenariat est conditionné à l'aboutissement de l'acquisition de la société SolarCity par Tesla. Si les actionnaires du constructeur automobile américain devaient approuver cette absorption, celui-ci confiera à Panasonic la fabrication de panneaux solaires à Buffalo, dans l'Etat de New York. L'accord de principe conclu entre les deux groupes a été annoncé lundi 17 octobre dans un communiqué. Panasonic et Tesla ont déjà travaillé déjà ensemble sur les batteries lithium-ion destinées aux véhicules.

Des plaintes pour manque de transparence

Panasonic, qui a hérité de technologies photovoltaïques de pointe avec l'absorption de son compatriote Sanyo il y a quelques années, commencerait à produire pour Tesla en 2017. L'américain s'engagerait alors à acheter des modules solaires sur une longue durée contractuelle. Pour Tesla, ce partenariat est un maillon de plus dans la stratégie poursuivie avec le rapprochement avec SolarCity: devenir auto-suffisant et offrir une solution d'énergie propre de bout en bout.

Mais cette absorption pourrait tarder à voir le jour en raison de plaintes d'actionnaires mécontents de Tesla, accusant les conseils d'administration des deux entreprises d'avoir manqué à leurs obligations de transparence. Une audience est prévue cette semaine sur ce dossier. Tesla et SolarCity ont été créées respectivement en 2003 et en 2006 par le même entrepreneur, Elon Musk, ancien co-fondateur de Paypal et dirigeant de la société de lanceur de fusées SpaceX.