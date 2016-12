Une mine de charbon va ouvrir tout près de la Grande barrière de corail

Après six ans de protestations, de tractations et d'obstacles judiciaires, le dénouement approche. Dans quelques mois, un projet de mine géante de l'indien Adani va voir le jour. A deux pas de la grande barrière de corail, site emblématique et en danger, inscrit au patrimoine mondial de l'Humanité.

D'une valeur de 16,5 milliards de dollars australiens (11,1 milliards d'euros), le projet baptisé Carmichael s'est attiré les foudres des écologistes. Non seulement le charbon produit contribuera au réchauffement climatique global qui dégrade la Grande barrière mais en outre la matière première devra transiter par un port proche du plus grand récif corallien au monde. Et la mine devrait produire des quantités énormes de charbon thermique : 60 millions de tonnes, toutes à destination de l'Inde.

Feu vert du gouvernement fédéral

"Nous voulons démarrer la construction à la mi-2017", a déclaré Jeyakumar Janakaraj, directeur général pour l'Australie d'Adani. "Il y aura des pré-travaux que nous voulons commencer en juin/juillet et nous voulons commencer le chantier principal au dernier trimestre", a-t-il ajouté, après une rencontre avec la Première ministre du Queensland, Annastacia Palaszczuk.

Le projet a obtenu le feu vert du gouvernement fédéral et de celui du Queensland mais attend toujours une autorisation d'exploitation des eaux souterraines. Trois recours judiciaires sont toujours pendants mais Jeyakumar Janakaraj s'est dit rasséréné par le soutien des autorités.

Les subventions australiennes font hurler les ONG

Selon les médias australiens, Adani devrait en outre recevoir une subvention d'un milliard de dollars australiens pour la construction de 189 kilomètres de chemin de fer. La perspective de financements publics a suscité l'ire des défenseurs de l'environnement, qui accusent le gouvernement de placer l'intérêt des pollueurs devant celui des Australiens.

"Tout investissement dans le charbon au XXIe siècle est un investissement mort-né", a déclaré l'Australian conservation foundation. "Les Australiens vont perdre cet argent qui va financer la mort de la Grande barrière de corail". Celle-ci a subi cette année la plus importante hécatombe de coraux jamais observée, en raison d'un épisode de blanchissement très sévère consécutif au changement climatique.

(Avec AFP)