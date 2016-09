Acier : la Chine crée le numéro 2 mondial

Baosteel a enregistré en 2015 un plongeon de 83% de son bénéfice net, à 1 milliard de yuans (150 millions de dollars). Wuhan Steel avait perdu 7,5 milliards de yuans l'an passé, contre un bénéfice net de 1,3 milliard de yuans en 2014. (Crédits : Reuters)

Dans un contexte de suproduction mondiale, la Chine va autoriser la fusion de Baosteel et de Wuhan Iron and Steel Group pour constituer le deuxième plus important sidérurgiste de la planète derrière ArcelorMittal.