Nouvelle attaque de Bruxelles contre le déferlement d'acier chinois

Afin de protéger l'industrie lourde communautaire, la Commission européenne a instauré des mesures anti-dumping contre deux nouvelles catégories d'acier en provenance de Chine, un secteur confronté à une surcapacité mondiale, déjà très surveillé par l'Union européenne, a-t-elle annoncé vendredi dans un communiqué.

"Les investigations de la Commission confirment que ces produits chinois ont été vendus en Europe largement à perte", est-il souligné.

Ces mesures concernent les tôles fortes, qui se voient désormais imposer des droits de douane de 65,1% à 73,7%, et l'acier laminé à chaud, dont les droits de douane atteignent 13,2% à 22,6%.

Elles font suite à une plainte de l'association Eurofer des sidérurgistes européens qui s'insurgent contre des produits qui sont vendus à perte sur le marché européen, selon eux.

L'enquête conclut que la sidérurgie a subi un lourd préjudice

La Commission a six mois pour rendre ces mesures définitives ou non. Elle décidera aussi à ce moment-là si elle doit "rétroactivement collecter les droits de douane sur les tôles fortes importées de Chine entre août et octobre", précise-t-elle.

Selon la Commission, 37 mesures de défense commerciale sur des importations de produits sidérurgiques ont déjà été mises en place en Europe, parmi lesquelles 15 visent la Chine.

"Douze autres enquêtes concernant des produits en acier sont toujours en cours", ajoute-t-elle.

Les dégâts causés par le déferlement des produits chinois a aggravé grandement la situation de la sidérurgie en Europe.

Pour rappel, l'Union européenne est le deuxième plus gros producteur d'acier au monde après la Chine, avec plus de 177 millions de tonnes par an, soit 11% de la production mondiale, selon des chiffres de la Commission. Mais avec le déferlement de produits chinois notamment, quelque 40.000 emplois ont été perdus ces dernières années dans un secteur qui emploie environ 3,5 millions de personnes.

La Chine concentre son secteur : pour limiter les surcapacités?

Cette situation intervient au moment où le gouvernement chinois cherche à concentrer son industrie sidérurgique afin, affirme-t-il, d'en réduire la surcapacité.

Ainsi, le 22 septembre, le chinois Baosteel Group détaillait les conditions du rachat de son compatriote Wuhan Iron qui donnera naissance au numéro mondial de la sidérurgie, derrière Arcelor Mittal. La nouvelle entité, baptisée China Baowu Steel Group, aura une capacité de production de 60 millions de tonnes par an, lui permettant de ravir à Hebei Iron and Steel la place de numéro un chinois. D'autres rapprochements devraient suivre.

Les autorités chinoises prévoient également la construction de 3 à 5 aciéries géantes: est-ce vraiment de nature à réduire les surcapacités? La suite le dira.

La Chine produit environ la moitié de l'acier mondial, mais ses aciéries, minées par le vif ralentissement économique du pays, ploient sous de colossales surcapacités de production, estimées à plusieurs centaines de millions de tonnes.

La sidérurgie américaine très impactée aussi

Les sidérurgistes américains sont également vent debout contre les importations chinoises d'acier. Tout récemment, le 23 septembre, quatre d'entre eux (ArcelorMittal USA, Nucor, AK Steel Holdings et United States Steel) avaient décidé de porter plainte contre des aciéries chinoises qu'ils accusent de contourner les droits d'importation. Selon la plainte, l'acier a été expédié au Vietnam où il a été modifié pour le rendre résistant à la corrosion avant d'être réexpédié aux Etats-Unis sous le régime des droits imposé aux exportations vietnamiennes, plus avantageux que celui gouvernant les livraisons chinoises.

De ce fait, les sidérurgistes américains ont saisi le département du Commerce, dont ils attendent qu'il enquête sur cette affaire et suspende les importations d'acier résistant à la corrosion et d'acier laminé à froid en provenance du Vietnam.

"Ce comportement devient de plus en plus fréquent et il est donc important que le gouvernement des Etats-Unis envoie un message fort, à savoir que contourner notre droit commercial ne saurait être toléré", énonce le cabinet d'avocats des sidérurgistes américains.

