STX officiellement en vente, possibilité d'achat séparé de Saint-Nazaire

La justice coréenne ouvre finalement la porte à un achat séparé de STX France. Alors qu'il penchait mardi pour une vente en bloc du groupe, le tribunal de commerce du district central de Séoul a annoncé mercredi la mise en vente de STX Offshore and Shipbuilding, avec les deux possibilités d'achat.

Sur ordre de la justice sud-coréenne, l'appel d'offres public publié dans un journal local invite les acheteurs potentiels à envoyer leurs lettres d'intention d'ici le 4 novembre. "Les candidats peuvent faire une offre pour l'une ou l'autre des deux compagnies ou pour les deux à la fois", dit l'avis d'appel d'offres.

Risque de liquidation

Les banques créancières de STX Offshore et autres parties intéressées doivent se retrouver le 11 novembre pour donner leur feu vert au projet de réhabilitation du groupe. En cas de rejet, STX Offshore and Shipbuilding, qui se débat depuis des années avec des pertes croissantes provoquées par une gestion défaillante et une demande globale en berne, risque la liquidation.

Pour rappel, STX France, qui compte 2.600 salariés et fait travailler environ 5.000 sous-traitants, est en pleine forme. L'entreprise dispose d'un carnet de commandes très bien rempli, avec 14 paquebots de croisière à construire d'ici 2026 pour deux gros clients, l'italo-suisse MSC Croisières et l'américain Royal Caribbean.

