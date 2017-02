La RATP choisit Alstom pour la rénovation des RER B

Le constructeur ferroviaire Alstom a annoncé vendredi avoir été choisi par la RATP pour la rénovation de trains de la ligne B du RER, pour un montant ferme de 75 millions d'euros. Ce contrat concerne les rames MI84, "entrées en service commercial à partir de 1985", rappelle Alstom dans un communiqué.

Livraison en 2019

La tranche ferme inclut 31 trains, composés de quatre voitures chacun, et "la livraison de deux premières rames rénovées est prévue en 2019", ajoute le groupe. Leur rénovation, qui sera réalisée à Reichsoffen (Bas-Rhin), permettra "d'aligner leur niveau de confort sur celui des rames MI79" circulant sur la même ligne et améliorées entre 2010 et 2015.

Le nombre de places assises passera ainsi de 216 à 312 par rame et les voitures seront équipées "de la ventilation réfrigérée, de nouvelles barres de maintien, d'un éclairage à LED" ainsi que d'un "système de vidéo-protection avec caméras et enregistreur", indique le constructeur.

Une option permettra d'étendre le marché à 10 trains supplémentaires et de porter le montant total à 94,4 millions d'euros, ont précisé dans un autre communiqué la RATP et le Syndicat des transports d'Ile-de-France (Stif).

(Avec AFP)