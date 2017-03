Wendel fait entrer BASF dans le capital de Stahl

Nouvelle opération de fusion dans la chimie spécialisée. Wendel a annoncé ce jeudi l'acquisition par l'industriel Stahl, dont il détient 75,3%, de l'activité de chimie pour le cuir du géant BASF, dont le chiffre d'affaires avoisine les 200 millions d'euros en 2016.

La transaction est payée en partie en numéraire, pour 150 millions d'euros, et en actions : BASF recevra 16% du capital de Stahl. Wendel restera l'actionnaire de référence du spécialiste du traitement du cuir, avec une participation diminuant à 63%. Le suisse Clariant, qui avait lui-même apporté son activité Leather Services, restera le deuxième actionnaire de Stahl, avec 16% du capital.

"Wendel a accompagné Stahl dans toutes les phases de son développement : après avoir investi environ 171 millions d'euros, d'abord en 2006 et ensuite pendant la crise de 2009, Wendel a perçu près de deux fois ce montant en dividendes depuis 2014 (341 millions d'euros au total) tout en privilégiant le développement de la société. Après un premier rapprochement réussi en 2014 avec Clariant Leather Services, qui a transformé l'entreprise, Stahl est un acteur de la consolidation du marché mondial de la chimie pour le cuir et atteint aujourd'hui une taille critique" commente Frédéric Lemoine le président du directoire de Wendel dans un communiqué.

Wendel en perte, actif net record

Cette acquisition renforce Stahl, dont le siège est aux Pays-Bas, sur la partie amont de la chaîne de valeur et dans la finition. L'industriel reprendra 210 salariés de BASF et son usine de Hospitalet en Espagne : il a signé des accords d'approvisionnement à moyen long terme pour les autres sites. Agrandi de ces nouvelles activités, Stahl réalise un chiffre d'affaires pro forma de 850 millions d'euros et un excédent brut d'exploitation de plus de 200 millions.

Par ailleurs, Wendel a publié ce jeudi ses résultats annuels, qui montrent un creusement de la perte nette à 366,8 millions d'euros, reflétant des éléments non récurrents surtout au premier semestre. Il s'agit notamment de dépréciation d'actifs, de la perte de change comptable de l'opérateur de tours télécoms IHS à la suite de la dévaluation du naira nigérian, d'une perte comptable sur la cession d'actions Saint-Gobain en mai dernier.

En revanche, Wendel a fait état d'un actif net réévalué (ANR) de 162 euros par action le 10 mars, en hausse de 26,3% sur un an. Cet indicateur de performance des sociétés d'investissement, est la somme de la valeur estimée des différentes participations du groupe retraitée du montant des dettes. En 2016, l'ANR a progressé de 12,88%.

L'action Wendel gagne plus de 3,5% ce jeudi matin à la Bourse de Paris.