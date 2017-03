Reportage en Savoie, au cœur de la station d'Avoriaz. Celle-ci se positionne comme l'une des plus innovantes en matière d'utilisation de l'énergie : elle s'est ainsi dotée d'un réseau bi-énergie, bois et électricité, pour son chauffage et son eau.

Les logements qui en bénéficient affichent une consommation inférieure de 44% aux exigences de la réglementation thermique.

Reportage Laurène Rimondi