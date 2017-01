Powidian, la station écolo autonome

Imaginez une station 100% autonome en énergie, fournissant de l'électricité toute l'année en haute montagne. Ceci n'est plus du domaine de la fiction : depuis juin 2015, le refuge du col du Palet - situé à 2 600 mètres dans le Parc national de la Vanoise - est alimenté en énergie grâce à une station de production élaborée par Powidian. Cette entreprise, issue d'un essaimage du groupe Airbus, commercialise les solutions SAGES - Smart Autonomous Green Energy Station- depuis un peu plus d'un an.

« Il a fallu quatre ans de recherches dans le cadre d'un programme européen pour élaborer la technologie SAGES », se souvient Pierre Langer, le président de la société. Avec son associé, Jean-Marie Bourgeais, le père de la technologie, ils ont repris les brevets, les savoir-faire et les actifs SAGES pour fonder Powidian.

Cette station fonctionne avec n'importe quelle énergie renouvelable (EnR). A la problématique du stockage, inhérente à ce type d'énergie, elle propose deux solutions. « Pour le court terme, nous utilisons des batteries lithium ion, comme une installation photovoltaïque classique, et pour le long terme, sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, nous mettons en œuvre la chaîne à hydrogène », détaille le responsable. En cas de surplus d'énergie produite, elle est convertie en hydrogène via un électrolyseur puis stockée sur place. Ainsi, quand le vent ne souffle pas ou que le soleil refuse de sortir, une pile à combustible permet de récupérer l'hydrogène et de fournir l'électricité nécessaire. « Cela permet de garantir une énergie sûre, toute l'année », se réjouit le co-fondateur. La technologie de pointe SAGES s'accompagne de logiciels très spécifiques. « Nos logiciels calibrent la station en fonction des situations et optimisent la production d'énergie », explique-t-il.

Une puissance allant de 10 à 20 KW, bientôt 500 KW

Ce type de solution est particulièrement adapté aux sites isolés ou raccordés à un réseau électrique de mauvaise qualité. Permettre de remplacer les groupes électrogènes est indispensable :

« Nous sommes aujourd'hui plus chers à l'achat qu'un générateur diesel, mais moins chers en exploitation car, une fois la station installée, l'énergie est gratuite, il n'y a pas besoin de réapprovisionnements en fioul et une seule maintenance par an suffit », présente Pierre Langer.

Pour l'instant la puissance maximale et de 10 à 20 KW, suffisante pour alimenter un chalet de haute montagne de 47 lits avec une autonomie de onze jours. « Nous travaillons actuellement sur des stations de même architecture dont la puissance atteindra 500 KW », dévoile Pierre Langer. L'équivalent d'une grosse bourgade en Afrique, d'un hôpital en France ou d'une île entière.

En attendant, l'entreprise s'est diversifiée. A partir de la même technologie elle propose une « configuration mobile » à la gendarmerie et à l'armée. Un petit caisson portable et dépliable, équipé d'un panneau solaire léger pouvant fournir de l'électricité dans n'importe quelle situation d'urgence. « Un pompier au sol peut, par exemple, installer cette solution en quinze minutes en bordure d'un feu de forêt pour installer une liaison radio même dans un endroit très isolé », explique le spécialiste.

Dernière application en date, son partenariat avec EDF dans le cirque de Mafate à La Réunion pour l'installation d'un premier micro-grid avec stockage intelligent à l'hydrogène. De quoi alimenter les foyers des dizaines de familles habitantes du cirque inaccessible en voiture pendant quinze ans, la durée de vie de la station.