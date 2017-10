Les "gros retards" de paiements chez les PME ont triplé en un an

La reprise met la trésorerie sous tension. Alors que l'amélioration s'est améliorée du côté des grandes entreprises, la durée moyenne des retards de paiement a explosé en 2017 pour les petites et moyennes entreprises, passant de 11,8 jours en 2016 à 14,5 jours en 2017 (+22,9%), selon une étude dévoilée mardi par le cabinet ARC, spécialisé dans le recouvrement de créances, et réalisée en septembre avec l'Ifop auprès de 359 entreprises de 50 salariés et plus.

Mais surtout, alors que les gros retards (supérieurs à 30 jours) étaient en nette baisse en 2016, ils sont fortement repartis à la hausse cette année. Ils représentent 11% du total des retards pour les PME, contre 4% en 2016, et 20% pour les grands groupes, contre 9% l'an dernier. De leur côté, les retards de 1 à 10 jours diminuent, passant de 58% en 2016 à 40% en 2017 pour les PME, et de 57% à 50% pour les grands groupes.

"Cette première phase de reprise économique est source de tensions pour la gestion de ces entreprises puisqu'elle suppose la reprise des investissements avec une trésorerie encore fragile", explique Denis Le Bossé, président du cabinet ARC, cité dans un communiqué.

Efficacité du name and shame

Il y a toutefois du mieux du côté des grandes entreprises : le délai de paiement moyen est passé à 9,6 jours contre 10,4 jours en 2016, "sans doute sous l'effet de la politique du 'name and shame'", instaurée par Emmanuel Macron lorsqu'il était ministre de l'Economie, selon Denis Le Bossé. Bercy publie désormais sur son site les noms des entreprises condamnées à des amendes conséquentes pour des retards de paiements envers leurs fournisseurs.

Pour réduire ces délais, 57% des entreprises jugent efficace la dématérialisation des factures. Par ailleurs, elles sont 56% à se prononcer pour la publication des amendes non plus uniquement sur le site de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) mais sur les bases d'informations légales.

Un autre levier envisageable, jugé efficace par 31% des entreprises, serait la fixation d'un délai légal maximal unique de 30 jours, sans dérogations sectorielles, pour remplacer la définition actuelle des délais qui "n'est pas lisible et crée une confusion", note Denis Le Bossé.

Autre enseignement de cette enquête : les délais de paiement entre PME prennent de l'ampleur, à 15,3 jours en moyenne. A titre de comparaison, les PME règlent leurs factures à destination des grands groupes avec 10,3 jours de retard, tandis que le retard moyen de paiement des grands groupes à l'égard des PME s'élève à 10,2 jours.

Enfin, "76% des entreprises pensent que le secteur public respecte moins bien les délais de paiement que le secteur privé et 53% des PME refusent de répondre aux appels d'offre émis par le secteur public par crainte de ne pas être payées ou de subir des délais de paiement trop longs", révèle le baromètre.

