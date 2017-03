Réputation : Michelin et Airbus au top, Arcelor, Vivendi et les banques bons derniers

Bibendum a toujours la cote. Pour la troisième année consécutive, le fabricant de pneumatiques Michelin arrive en tête du classement des entreprises du CAC 40 bénéficiant de la meilleure réputation auprès des Français, selon le baromètre annuel publié jeudi par le cabinet spécialisé Reputation Institute avec l'agence de relation publique Burson-Marsteller. Avec une note excellente de 81,5, Michelin arrive aussi en tête du classement général, hors CAC 40, devant Lego, Seb, Bic et Bosch.

L'enquête RepTrack, réalisée entre décembre 2016 et fin février 2017 auprès de 4.150 personnes, mesure la réputation dans plusieurs dimensions, la confiance, l'estime, l'admiration et l'a-priori positif à l'égard d'une entreprise, si le sondé se déclare familier avec celle-ci, en affinant avec les critères de qualité des produits et des services, d'innovation, d'attractivité en tant qu'employeur, de gouvernance, de citoyenneté, de leadership et de performance financière.

Les grandes marques françaises trustent le haut du classement du CAC 40, avec des scores légèrement inférieurs à celui de Michelin : Airbus, Saint-Gobain, LVMH, Danone.

En queue de classement, en zone "vulnérable" et proche du "fragile",se retrouvent les entreprises régulièrement la cible d'associations ou ayant fait les gros titres sous un jour peu flatteur : les groupes de BTP, comme Vinci et Bouygues, le pétrolier Total, le groupe de restauration collective Sodexho et les banques, BNP et Société Générale (Crédit Agricole est mieux notée à 63), devant Vivendi et le sidérurgiste ArcelorMittal, en tout dernier.