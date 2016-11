15 ans après, Marks and Spencer ferme à nouveau tous ses magasins en France

Marks and Spencer a annoncé mardi à Londres dans un communiqué la fermeture de plus d'une centaine de magasins dans le monde, dont la totalité des magasins directement gérés par l'enseigne dans l'alimentation et les vêtements à Paris et en région parisienne, qui emploient à eux seuls plus de 500 personnes.

A Paris, l'enseigne compte aussi 11 magasins en franchise, uniquement dans l'alimentation.

L'annonce par l'enseigne britannique Marks and Spencer de la fermeture de ses sept magasins détenus en propre en France a aussi été faite mardi matin à l'occasion d'un comité central d'entreprise extraordinaire, a-t-on appris de source syndicale.

100 magasins fermés dans le monde

Les premières fermetures sont envisagées dans un an, en novembre 2017, a précisé à l'AFP Yasin Leguet, délégué du Seci-Unsa, syndicat majoritaire dans l'entreprise.

Avec ces fermetures annoncées, Marks and Spencer quitte à nouveau la France, cinq ans après y avoir fait son retour, en 2011, avec notamment l'ouverture d'un magasin sur les Champs-Elysées, note le délégué syndical. Un départ que des indices avaient laissé présager ces derniers mois, a analysé Yasin Leguet.

Signes annonciateurs

Au magasin des Champs-Elysées, avaient ainsi été constatées une baisse progressive du nombre de livraisons depuis quatre mois ainsi qu'une raréfaction des visites du directeur général France-Hollande-Belgique, qui s'y rendait auparavant "toutes les deux semaines", a-t-il expliqué.

Le délégué syndical s'est aussi toujours étonné que Marks and Spencer n'ait jamais ouvert d'entrepôt en France depuis son retour dans l'Hexagone. "Depuis cinq ans, ce sont des camions qui livrent chaque jour les produits, alors que c'est une entreprise qui se veut 'verte'", a-t-il observé.

20 ouvertures en franchise étaient prévues d'ici à 2018...

Après l'ouverture du magasin des Champs-Elysées, l'enseigne s'est aussi mise à ouvrir à partir de 2013 des Marks and Spencer d'alimentation en franchise, a-t-il ajouté, en évoquant le projet de l'enseigne, évoqué jusqu'alors, d'en "ouvrir 20 supplémentaires de ce type d'ici à 2018".

En région parisienne, les sept magasins détenus en propre par l'enseigne comprennent ceux situés aux Champs-Elysées, au centre commercial Beaugrenelle à Paris, au centre commercial So West à Levallois-Perret, au centre commercial Aéroville à Tremblay-en-France et à Villeneuve-la Garenne, ainsi que deux magasins uniquement d'alimentation rue de la Chaussée d'Antin et vers la gare Saint-Lazare.

