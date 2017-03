Domino's Pizza veut livrer à domicile avec des robots autonomes

Après les drones, les robots. La chaîne Domino's Pizza a annoncé, mercredi, vouloir faire livrer ses commandes par des robots dès cet été. Le petit engin, monté sur six roues, sera en expérimentation sur les trottoirs en Allemagne (à Hambourg notamment) et aux Pays-Bas. Il fonctionne comme une voiture autonome et sera apte à livrer des clients dans un rayon d'environ 1,6 kilomètre de certaines pizzerias Domino's. Les clients reçoivent un code sur leur portable lors de la commande afin de débloquer le robot une fois arrivé à destination.Temps de livraison envisagé : entre 15 à 30 minutes, avec une vitesse de 6,5 km/h. Deux compartiments sont prévus - un pour les boissons fraîches, un autre pour conserver les pizzas au chaud - et peuvent contenir jusqu'à 9 kilos.

Domino's Pizza s'est associé avec Starship Technologies, une société basée à Londres. Elle a été lancée en 2014 par Ahti Heinla et Janus Friis, anciens co-fondateurs de Skype. Dans un communiqué, Don Meij, directeur général chez Domino's Pizza, explique : "Au regard de nos plans de croissance pour les 5 à 10 prochaines années, nous n'aurons tout simplement pas assez de livreurs si nous ne cherchons pas à agrandir notre flotte grâce à des initiatives comme celle-ci." Domino's Pizza possède actuellement plus de 12.500 restaurants dans 80 pays.

"Nous sommes autant une société tech qu'une compagnie de pizzas"

Ce genre de projet n'est pas nouveau pour la chaîne de pizzas, qui multiplie les moyens de livraisons. "Nous sommes autant une société tech qu'une compagnie de pizzas", a déclaré en novembre dernier à la Harvard Business Review Patrick Doyle, PDG de Domino's Pizza. "La livraison est le cœur de métier de notre business."

En 2016, Domino's Pizza a déjà testé un robot sur roues en Australie et en Nouvelle-Zélande.

En novembre dernier, la chaîne a réalisé sa première livraison de pizza par drone à Auckland avec un temps de vol de 5 minutes. "Nous pensons que les drones seront essentiels pour la livraison de nos pizzas", déclarait alors dans un communiqué Don Meij. Les drones "peuvent éviter les embouteillages et réduire en toute sécurité le temps et la distance de livraison pour se rendre directement chez les clients", poursuivait-il auprès de CNBC. Domino's Pizza réfléchirait à développer la livraison par drones en Australie, Belgique, France, Pays-Bas, Japon et Allemagne.