Amazon repousse l'ouverture de son supermarché connecté sans caisses

Le supermarché connecté d'Amazon est actuellement en phase de test à Seattle - son accès étant réservé à ses employés. (Crédits : Reuters/JASON REDMOND)

Le groupe de Jeff Bezos avait annoncé en décembre dernier l'ouverture d'Amazon Go pour ses employés, un magasin où les clients paient via leur smartphone pour supprimer les caisses. Mais l'ouverture au grand public, prévue ce mois-ci, vient d'être repoussée à cause de problèmes techniques.