L'Autorité de la concurrence se saisit des cessions promises par Fnac Darty

L'Autorité de la concurrence s'impatiente ! Le régulateur a annoncé, lundi, s'être autosaisi pour examiner les conditions dans lesquelles le groupe Fnac Darty se conforme aux engagements pris dans le cadre du rapprochement des deux groupes, notamment concernant la cession de six magasins.

En effet, en juillet 2016, l'Autorité avait autorisé le rachat de Darty par le géant Fnac à condition que le nouveau groupe cède six magasins en région parisienne avant le 31 juillet 2017. Des problèmes de concurrence avaient alors été identifiés.

A cette date cependant, trois magasins n'ont pas été cédés - deux Darty situés boulevard de Belleville et avenue de Saint-Ouen et une Fnac dans le centre commercial de Beaugrenelle à Paris.

L'Autorité de la concurrence prévient d'éventuelles sanctions à venir

Le groupe Fnac Darty a fait savoir qu'il avait trouvé un repreneur pour deux des trois points de vente concernés, mais que l'Autorité ne l'avait pas agréé.

Concernant le troisième établissement, Fnac Darty a précisé, dans un communiqué avoir sollicité une extension du délai d'exécution de son engagement, que l'Autorité lui a refusée.

Dans un communiqué l'Autorité de la concurrence a expliqué :

"Sur proposition du rapporteur général, le collège de l'Autorité a décidé de se saisir pour vérifier les conditions dans lesquelles le groupe Fnac exécute les engagements qu'il a pris."

Si cette décision "ne préjuge en rien des suites qui pourraient être données", l'Autorité précise tout de même que le non-respect des engagements pris dans le cadre d'un rachat peut entraîner des astreintes financières ou des sanctions pouvant atteindre jusqu'à 5% du chiffre d'affaires. Le régulateur français pourrait également retirer le feu vert qu'elle avait donné au rapprochement des deux groupes ou prononcer des injonctions de céder d'autres magasins.

_____

∎ REPÈRES

Présent dans dix pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d'électroménager. Le groupe disposait, fin juin 2017, d'un réseau multi-format de 689 magasins, dont 473 en France et se positionne comme le 2e acteur e-commerce en termes d'audience en France (plus de 13,6 millions de visiteurs uniques par mois) avec ses deux sites marchands, fnac.com et darty.com. Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires pro forma de 7.4 milliards d'euros.

(avec agences)