Les vins de Bordeaux cartonnent en Chine, perdent du terrain en France

La consommation de vins de Bordeaux quitte la France pour l'Asie. Sur une année, arrêtée en juin, les volumes commercialisés ont augmenté de 22% en Chine, principal pays importateur, tandis que les ventes ont baissé en Europe, notamment en France (-3%), a indiqué mardi l'interprofession. "A l'export, nous constatons l'intérêt toujours aussi vif de la Chine pour les vins de Bordeaux et une stabilisation de nos exportations sur les Etats-Unis et le Japon, mais nous avons aussi des parts de marché à reconquérir sur nos principaux marchés européens", a déclaré à la presse Allan Sichel, le nouveau président du Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB).

La Chine est ainsi revenue "à son niveau le plus haut avec 502.000 hectolitres", a précisé le CIVB, tandis que la Belgique, deuxième marché à l'exportation, accuse une baisse de 8% avec 200.000 hl exportés. L'Allemagne et le Royaume-Uni sont également en net recul. Pour ce qui concerne nos voisins d'outre-Manche, la faiblesse de la livre sterling pénalise les exportations de vin vers la Grande-Bretagne, selon Allan Sichel.

Contrecoup des récoltes moyennes

En France, la situation est contrastée. "En grandes et moyennes surfaces, nos ventes sont en baisse de 3%", a-t-il souligné, avec une baisse de 11% des vins dans la gamme des 3 et 4 euros. Les ventes de vin entre 4 et 15 euros, soit 54% des volumes vendus, étaient en revanche en progression de 2 à 4%.

La commercialisation des vins de Bordeaux "est toujours impactée par la petite récolte de 2013 et les récoltes moyennes de 2014 et 2015", a expliqué le président du CIVB, s'attendant en revanche cette année à de beaux rendements. Ce qui devrait permettre de "renouer rapidement avec des volumes de commercialisation au dessus de 5,5 millions d'hectolitres", a-t-il prévu.

Au total, 2 millions d'hectolitres (-3%) de vin de Bordeaux ont été exportés entre juin 2015 et juin 2016, ce qui représente 1,7 milliard d'euros (-5%). Par ailleurs, le CIVB souhaite voir d'ici 10 ans la totalité du vignoble bordelais dans une démarche environnementale certifiée, avec en particulier une baisse de l'utilisation des pesticides. Aujourd'hui, 45% du vignoble, soit plus de 50.000 hectares, est en agriculture biologique, biodynamique, intégrée ou raisonnée.

(Avec AFP)