Vente en ligne : Galeries Lafayette se renforce avec BazarChic

Le groupe Galeries Lafayette a annoncé lundi l'acquisition du site de vente en ligne évènementielle BazarChic, renforçant ainsi ses activités de vente en ligne d'une part et de déstockage d'autre part. Le montant de cette acquisition, qui porte sur la totalité du capital de BazarChic, n'a pas été communiqué.

"Une participation majoritaire" est d'ores et déjà "acquise à date et le solde" le sera "à une échéance moyen terme", précisent les Galeries Lafayette. La finalisation de la transaction, réalisée auprès des actionnaires de BazarChic, dont ses fondateurs Liberty Verny et Nathalie Gillier, reste soumise à l'approbation des autorités de la concurrence. Liberty Verny continuera à diriger la société.

Un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros

"Fort d'une communauté de 6,4 millions de membres, BazarChic est l'un des pionniers des ventes privées en France et un acteur de référence du e-commerce, spécialisé dans les ventes évènementielles sélectives de produits de grandes marques de mode et de lifestyle", indique le communiqué.

En 2015, la société, qui opère en France, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse et dans les DOM-TOM, a réalisé un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros. Galeries Lafayette précise également que cette acquisition comprend aussi les filiales de la société, BazarChicVoyages (MyTravelChic) et NGR (espaces physiques de destockage).

Stratégie omnicanale

Avec cette transaction, Galeries Lafayette renforce son pôle de vente en ligne et sa stratégie omnicanale, l'une des priorités listées dans le plan de développement du groupe à horizon 2020. En 2015, les Galeries Lafayette avaient inauguré une nouvelle version de leur site de vente en ligne et réalisé environ 2% de leur chiffre d'affaires en ligne, l'objectif étant de passer à 10% d'ici quatre ans.

En juin 2016, les Galeries avaient acquis le site InstantLuxe, spécialisé dans la vente en ligne d'occasion de maroquinerie et de joaillerie de grandes marques, proposant ainsi un nouveau service complémentaire à leurs clients.

Avec BazarChic, les Galeries vont également pouvoir compléter en ligne leurs activités de déstockage physique. Le groupe avait ouvert un premier magasin Galeries Lafayette Outlet fin 2013 et annoncé l'an dernier prévoir au moins cinq nouvelles ouvertures de nouveaux points de vente dédiés au déstockage d'ici 2017.