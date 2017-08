Airbnb : les amendes à Paris ont explosé au premier semestre 2017

La maire de Paris et son équipe sont "déterminés à continuer à lutter" contre les locations illégales de meublés touristiques. (Crédits : © Dado Ruvic / Reuters)

Les propriétaires parisiens ne peuvent pas mettre leur logement en location sur des plateformes de type Airbnb plus de 120 jours par an. S'il dépasse ce quota, ils s'exposent à de fortes amendes. Et elles sont de plus en plus fréquentes.