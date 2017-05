Box-office 2016 : quatre chiffres à savoir sur le cinéma français

A moins d'une semaine de l'ouverture du festival de Cannes, le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) dresse le bilan. "2016 confirme la vitalité du cinéma français dans un contexte de grande mutation", s'est félicitée Frédérique Bredin, présidente du CNC, dans un communiqué de presse publié jeudi.

■ 1,4 milliard d'euros de recettes

Malgré l'essor des plateformes de vidéos à la demande comme Netflix, les guichets des salles de cinéma ont réussi a générer près de 1,4 milliard d'euros l'année dernière. Une hausse de 4,2% par rapport à 2015. Le CNC a salué dans son rapport un "niveau de recettes guichets historiquement élevé".

■ 213 millions d'entrées en France

C'est le deuxième plus haut niveau depuis 50 ans. La France a enregistré une hausse de 3,8% de la fréquentation de ses salles obscures en 2016. Avec 213 millions d'entrées enregistrées, l'Hexagone "continue de s'affirmer comme le premier marché européen". Le pays est suivi par le Royaume-Uni (168 millions d'entrées), l'Allemagne (121 millions), l'Italie (112 millions) et enfin l'Espagne (102 millions).

"L'offre de films particulièrement diversifiée", et la présence de plus de 700 films inédits, explique ces résultats selon le CNC. Le France est aussi mieux équipée que ses voisins, avec le "plus important" parc de salles et le "plus dense". En moyenne, il y a 9,2 écrans pour 100.000 habitants.

■ 50 euros de dépenses en moyenne par foyer

68% des Français sont allés au cinéma en France - soit environ 3,3 entrées par habitant et par an. Les publics les plus assidus sont les 15-19 ans, avec 6,5 entrées par an, et les 50-59 ans, avec 6 entrées par an.

En moyenne, les foyers ont dépensé 50 euros pour le cinéma (+3,9 %). C'est moins que les dépenses consacrées aux jeux vidéos (92 euros) ou la télévision (199 euros).

■ Seulement un film français dans le top 10

Si les Français se rendent au cinéma, ils boudent les productions nationales. Seulement un film français figure dans le top 10 des plus gros succès du box-office. Il s'agit de "Les Tuche 2: le rêve américain", qui se hisse deuxième du classement avec 4,60 millions d'entrées.