MétéOpodo : le site qui vous assure des vacances ensoleillées

Boucler ses bagages, terminer sa journée de travail le sourire aux lèvres en sachant que l'on part pour quelques jours de repos et finalement... ne trouver que de la grisaille. Nombreux sont ceux qui ont connu la mésaventure. Parce que des vacances sans soleil ne sont pas de vraies des vacances, l'agence de voyage Opodo et Météo France ont choisi d'allier leur expertise pour lancer jeudi meteopodo.com.

Le site permet de réserver ses prochaines vacances en fonction de la météo. Une fois la ville de départ et les dates de séjour renseignées, seules les destinations ensoleillées demandées s'affichent en proposition. Et comme chacun a sa définition du "beau temps", MétéOpodo permet d'affiner sa recherche en fonction de l'ensoleillement, des températures, de la pluie et du vent.

Gagner du temps dans sa recherche

Les propositions du site concernent des destinations internationales. MétéoOpodo présente peu de "packages" cumulant vol, hôtel et loisirs, mais se concentre sur les tarifs de transport, spécialité d'Opodo. Les recherches peuvent également se faire selon des thématiques de voyage : ville, culture, plage, vie nocturne, ou encore nature.

De son côté, Météo France se concentre sur l'état des nuages. Au-delà de 10 jours avant le départ, difficile de faire une estimation exacte du climat. En revanche, en compilant les données météorologiques de ces 20 dernières années, Météo France parvient à fournir une réponse proche de la réalité aux utilisateurs. Dans tous les cas, il n'est aucunement mentionné que MétéOpodo dédommage ses clients si la promesse de vacances ensoleillée n'est pas tenue... Les voyagistes ont en revanche mis en place ces dernières années une "assurance ensoleillement" qui applique cette offre.

Finalement, le MétéOpodo permet surtout un gain de temps dans sa recherche, en évitant de passer des heures à examiner les prévisions météos de chaque destinations enviées, puis de se lancer dans la comparaison des tarifs entre les compagnies aériennes. De quoi ravir les adeptes des réservations de dernière minute.