OM : Franck McCourt base la nouvelle holding dans un paradis fiscal

Première journée, premier couac ? La vente de l'Olympique de Marseille au milliardaire américain Franck McCourt pour un montant de 45 millions d'euros a été officialisée le 18 octobre 2016 et dans la foulée, un détail de la nouvelle société a été repéré par BFM TV. La nouvelle holding créée par Frank McCourt, appelée "Olympique de Marseille LL", est enregistrée dans le Delaware, un état américain située entre Washington, DC et New York. Si la société n'est pas basée dans les Bouches-du-Rhône ou même dans l'état du Massachusetts, dont la capitale Boston est la ville d'origine du nouveau propriétaire, c'est probablement parce que le Delaware présente un "avantage" certain : sa fiscalité.

Un Etat très conciliant avec les entreprises...

Le Delaware, deuxième état le plus petit des Etats-Unis en matière de la superficie, ne fait pas partie de la liste noire des paradis fiscaux publiée par l'OCDE en 2009. Pourtant il attire de nombreuses entreprises en quête de taxes légères, voire absentes, et de souplesse réglementaire. Ainsi, plus de 40% des entreprises cotées à Wall Street sont domiciliées dans le petit état américain. C'est d'ailleurs un point commun entre Donald Trump et Hillary Clinton, ayant tous les deux enregistré des sociétés dans le Delaware. Les entreprises qui s'y installent sont probablement séduites par les nombreux avantages offerts par l'administration locale : une exonération fiscale pour les activités réalisées par les entreprises en dehors des frontières de l'Etat, un système juridique assez souple et plutôt favorable aux entreprises, ainsi qu'une certaine capacité à garder le secret sur les activités des sociétés qui y sont installées...

Ayant promis d'investir 200 millions d'euros dans les quatre prochaines années, Franck McCourt pourrait espérer un retour sur investissement à un moment ou un autre, s'il reste dans l'esprit de ce qu'il avait réalisé avec les Los Angeles Dodgers. Le choix d'une domiciliation dans un état à la réputation aussi fiscalement sulfureuse que le Delaware pourrait ainsi poser problème si l'Olympique de Marseille dégage des bénéfices importants, qui auront peu de chance d'être lié à une activité exercée dans le Delaware...

La ligue des champions de l'évasion fiscale

Ce n'est pas la première fois que la domiciliation d'un club de foot français pose problème. L'affaire dite des Panama Papers, dévoilée en avril dernier par 109 médias du monde entier, comportait le nom de plusieurs propriétaires de club de ligue 1. Ainsi, le président du FC Nantes Valdemar Kita y était cité, soupçonné d'être "actionnaire de la société offshore Dylan Limited, domiciliée aux Iles Vierges britanniques", comme le précisait le journal Le Monde. Si Waldemar Kita dément posséder une résidence dans la banlieue huppée de Bruxelles, la holding Flaga Groupe, qu'il gère et qui détient le club de Loire Atlantique, y est bien domiciliée.

Le président du FC Nantes ferait pourtant figure de petit joueur face à son homologue monégasque. En effet, Dmitri Rybolovlev, président de l'AS Monaco depuis la fin de l'année 2011, aurait placé 660 millions d'euros dans des sociétés offshore selon son ex-femme. Il est également à la tête d'une entité appelée Talasea Limited, domiciliée aux Iles Vierges britanniques, en compagnie de son conseiller financier Mikhaïl Sazonov, qui "apparaît très proche du club de l'AS Monaco". Le lien entre cette société et les activités du club de la principauté n'a cependant pas pu être établi.

Et enfin, le meilleur pour la fin : la propriétaire sortante de l'Olympique de Marseille, Margharita Louis-Dreyfus, était elle-aussi citée dans l'affaire des Panama Papers. C'est en réalité son défunt mari, Robert Louis-Dreyfus qui est soupçonné d'avoir monté deux sociétés offshore - dont une juste avant sa mort - afin de soustraire au fisc une partie de son héritage familial, sans que ce ne soit là aussi possible de l'affirmer en tant que tel. Quoiqu'il en soit, l'histoire entre le monde du football et l'optimisation/évasion fiscale ne date donc pas d'hier, et ne semble pas prête de se terminer...