Royaume-Uni : record de ventes de vinyles depuis 25 ans

Le vinyle continue de faire son grand retour. Au Royaume-Uni, 3,2 millions de microsillons noirs ont été écoulés en 2016... loin des 200.000 ventes enregistrées en 2007. C'est une hausse de 53% par rapport à l'année précédente, selon le rapport de l'association interprofessionnelle British Phonographic Industry (BPI) publié mardi. Pour la 9e année consécutive de croissance, c'est un nouveau record : de tels chiffres n'étaient pas arrivés depuis 1991, où Simply Red dominait les ventes avec "Stars".

3.2m vinyl LPs sold in 2016, up 53% & the highest level for 25yrs since 1991. It now accounts for 5% of album sales https://t.co/uOtbRVzT0H pic.twitter.com/aLtxw6XSCx — bpi music (@bpi_music) 3 janvier 2017

David Bowie en tête des ventes

Cette année, les ventes ont été boostées par David Bowie et son "Blackstar", sorti au moment de son décès en janvier dernier. Cinq de ses albums se retrouvent dans le top 30 des meilleures ventes. "La vitalité du renouveau du vinyle s'illustre par le fait que plus de 30 titres ont vendu à plus de 10.000 exemplaires en 2016, contre seulement 10 en 2015", assure la BPI.

Ce succès est attribué à la nostalgie des baby-boomers et aux jeunes, attirés par l'aspect collector de l'objet. Dans le top 10 des meilleures ventes de vinyles, Bob Marley côtoie Prince, Nirvana ou les Beatles - quand les artistes les plus streamés sont Drake, Justin Bieber et Rihanna. "Les gens pensent que les millenials utilisent seulement le streaming et le digital, avance au Guardian Vanessa Higgins, PDG des labels indépendants Regent Street et Gold Bar Records, et membre du conseil de BPI. Mais je pense que nous allons voir au cours des prochaines années que de plus en plus de jeunes veulent encore quelque chose de tangible et de réel. Et c'est là que le vinyle prend le rôle que jouait le CD", alors que les ventes de disques ont chuté de 11,7% en 2016 au Royaume-Uni.

Les vinyles, seulement 5% du volume des ventes

Face à cette demande croissante, les microsillons ont fait leur apparition dans les rayons des magasins de grande distribution, comme Tesco en septembre 2015 ou Sainsbury's, et les magasins de déco comme Tiger. Les disquaires indépendants continuent de tirer leur épingle du jeu avec des événements, à l'image du populaire Record Store Day, journée annuelle de promotions. Le fabricant Panasonic, ayant arrêté la production de platines face au désamour du vinyle, a relancé sa marque Technics en janvier 2016. Dans un communiqué, le japonais expliquait : "Malgré la concurrence des CD puis des fichiers dématérialisés, les platines vinyles connaissent un retour fracassant et une demande toujours plus forte des consommateurs."

Pour autant, le vinyle reste un marché de niche - leurs ventes représentant seulement 5% du volume du marché de la musique au Royaume-Uni. "La croissance de la consommation de musique en 2016 a été alimentée par l'explosion du streaming audio, qui a augmenté de 500% depuis 2013, et la résilience relative des formats physiques", détaille dans un communiqué Geoff Taylor, directeur de la BPI. L'année dernière, le streaming a totalisé 45 milliards d'écoutes outre-manche.