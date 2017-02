Tourisme : la France reste la plus attractive malgré une fréquentation en baisse

Le nombre de visiteurs étrangers en France (y compris l'outremer) s'est inscrit entre 82,5 et 83 millions l'an passé, soit nettement moins que le record de 85 millions atteint un an plus tôt, annonce vendredi le ministre des Affaires étrangères.

Dans un communiqué, il souligne que, malgré l'impact des attentats islamistes de novembre 2015 à Paris et Saint-Denis et du 14 juillet dernier à Nice, la France fait preuve de résilience avec un total qui l'"assure du maintien de son rang comme première destination touristique mondiale."

"Sans minimiser l'impact économique de cette année difficile sur les professionnels, notamment dans l'hôtellerie (-5,7% pour les nuitées) et dans certaines régions (Paris/Ile-de-France, PACA), on peut se réjouir d'un rebond évident fin 2016 (nuitées en hausse de +2,9%) et début 2017 (réservations aériennes en hausse de 10,4% vers Paris au 1er trimestre)", indique le ministère.

La fréquentation a augmenté de 3,9% au dernier trimestre 2016

Il se félicite de l'efficacité des efforts de promotion ciblée mis en place par le gouvernement et les acteurs du secteur en direction de certains marchés en relevant, par exemple, "un retour massif de la clientèle japonaise avec des réservations aériennes en hausse de 60% vers Paris au 1er trimestre."

L'Insee a fait état cette semaine d'un net rebond (+3,9%) de la fréquentation touristique, calculée en nuitées, au quatrième trimestre en France tout en soulignant qu'elle était surtout le fait de la clientèle française et, dans une moindre mesure, de la clientèle étrangère.

Mais sur l'ensemble de 2016, elle accuse un recul de 1,3%.

Le tourisme pèse 7,4% du PIB

Environ 300.000 entreprises et autoentrepreneurs (+5% depuis 2013) travaillent dans le secteur du tourisme en France, qui représente deux millions d'emplois directs et indirects et dont la part dans le produit intérieur brut est de 7,4%.

Le gouvernement s'est fixé comme objectif 100 millions de touristes étrangers par an d'ici à 2020, avec en plus un allongement de la durée des séjours et une hausse de la dépense moyenne par visiteur.

(avec Reuters)