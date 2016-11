Tourisme : le géant chinois Ctrip rachète le britannique Skyscanner pour 1,7 milliard de dollars

Skyscanner passe sous pavillon chinois. La plus grande agence de voyage en ligne chinoise Ctrip est sur le point de racheter le comparateur de vols britannique Skyscanner pour 1,7 milliard de dollars (1,4 milliard de livres). Dans un communiqué publié ce mercredi, Ctrip indique que la transaction se fera principalement en numéraire.

Le journaliste de la BBC Dominic O'Connel a indiqué que "Skyscanner vend des voyages en ligne, mais c'est bien plus que n'importe quel site de voyages en ligne. Sa technologie est souvent vue et citée comme étant développée par l'une des firmes britanniques les plus importantes dans ce domaine."

Ctrip : un volume de ventes de... 50 milliards d'euros par an?

Ctrip est un outil qui permet aux internautes de réserver des billets d'avion, des billets de train et des hôtels. Selon l'AFP, le site aurait un volume de ventes d'environ 50 milliards d'euros par an. Avec ce rachat, Ctrip cherche à conquérir les marchés européen et américain.

De son côté Skyscanner propose des services semblables à Ctrip et compterait 60 millions d'utilisateurs actifs par mois, surtout en Europe. L'entreprise européenne devrait conserver son indépendance opérationnelle et sa direction actuelle.

Ctrip a également déclaré dans le rapport de ses résultats trimestriels qu'il allait également racheter "deux importants voyagistes américains spécialisés pour servir des voyageurs chinois" sans apporter plus de précisions.

"Le rachat de Skyscanner, ainsi que ces deux acquisitions aux Etats-Unis, s'inscrivent dans les efforts redoublés de Ctrip pour développer ses activités à l'étranger", a indiqué à l'AFP Zhang Min, analyste du cabinet Business Connect China.

Shaun Rein, directeur général de China Market Research Group a expliqué au Financial Times que "Ctrip connaît des besoins pour faire des acquisitions à l'international dans le but de faire croître sa propre technologie."

Ctrip domine le marché chinois sans partage

Zang Mhine a déclaré également que Ctrip écrase le marché chinois du tourisme en ligne, ce qui permet de comprendre ses volontés de se développer à l'étranger.

"Ctrip domine déjà de façon écrasante le marché chinois, à la fois au niveau des achats de billets d'avion et des réservations d'hôtel, donc son avenir réside dans son expansion hors de Chine."

Cette expansion à l'étranger devrait être facilitée par des tarifs bien plus élevés pratiqués par ses concurrents, ajoute l'expert. Cette stratégie se traduit également dans des partenariats avec des pays étrangers. La France avait conclu un accord avec le voyagiste en 2014 pour promouvoir la destination France sur le site ctrip.com.

Une emplette de plus des Chinois dans le tourisme

La transaction avec Skyscanner, déjà approuvée par les conseils d'administration des deux entreprises, est encore soumise à l'agrément des régulateurs, mais elle devrait être finalisée dès la fin de l'année, selon les communiqués.

Ce rachat est le dernier d'une série d'acquisitions par des entreprises chinoises dans le secteur du tourisme. L'assureur Anbang a acquis la chaîne hôtelière de luxe américaine Strategic Hotel & Resorts. Le conglomérat Fosun a de son côté mis la main sur le français Club Med, avant d'investir dans le voyagiste britannique Thomas Cook.

( Avec AFP et Reuters)