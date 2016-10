Vacances au ski : la France moins chère que l’Italie et l’Espagne

Si la France n'est plus la première destination mondiale pour le ski, dépassée l'hiver dernier par les Etats-Unis, elle reste championne d'Europe en la matière. Et, pour garder sa première place, elle peut compter sur des tarifs de location assez compétitifs par rapport à ses voisins, comme le montre l'indice de prix destination ski Europe 2016/2017 publié par la plateforme de réservation Holidu. La France est ainsi le cinquième pays le plus cher d'Europe pour la location saisonnière en station de ski, derrière la Suisse, l'Autriche, l'Italie et l'Espagne !

Une location de vacances pour 4 personnes pour la période allant du 31 décembre au 7 janvier 2017 coûte en moyenne 116 euros en France. En comparaison, le prix moyen d'une nuit en Suisse pour le même type de logement est de 285 euros, et de 226 euros en Autriche. Encore plus surprenant, les niveaux moyens constatés en Italie (193 euros) et en Espagne (156 euros) sont également nettement supérieurs à ceux en vigueur sur notre territoire. Dans les pays analysés par Holidu, seuls l'Allemagne (105 euros), la République-Tchèque (97 euros) et la Pologne (96 euros) sont moins cher que la France.

Une fréquentation en baisse l'hiver dernier

Holidu compare également les prix proposés entre la période de Noël et la période qui va du 25 février au 4 mars 2017. La France est le seul pays d'Europe dans lequel les prix augmentent pour la deuxième période, qui correspond aux vacances scolaires d'hiver. Parmi les stations étudiées, la plus chère en matière de location est celle de Val d'Isère, où les prix moyens flirtent avec la barre des 200 euros pour les vacances de février.

Peut-être que la compétitivité de la France par rapport aux pays montagnards européens pourra permettre au secteur des sports d'hiver de retrouver des couleurs, après une saison d'hiver 2015/2016 maussade. En effet, la fréquentation des pistes était en recul de 6% par rapport à la moyenne des quatre saisons précédentes, principalement à cause du manque de neige en début de saison.