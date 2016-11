Air France : des têtes vont changer à la direction

Quinze jours après l'annonce d'un nouveau plan stratégique et d'un changement de gouvernance d'Air France, qui a vu le PDG de la compagnie, Frédéric Gagey, remplacé par un tandem composé d'un président non exécutif, Jean-Marc Janaillac, également PDG d'Air France-KLM, et d'un directeur général, Franck Terner, jusque-là responsable d'Air France industries, des changements au sein de la direction devraient avoir lieu dans le cadre de la réorganisation de la compagnie sur laquelle travaille Franck Terner.

Départ de Bruno Dellile

Une chose est d'ores et déjà sûre. Selon nos informations, Bruno Dellile, directeur général adjoint en charge de l'activité du long-courrier et ancien directeur de la flotte d'Air France, a démissionné de la compagnie après 20 ans passés au sein d'Air France, en particulier au sein d'Air France Industries. Il rejoindrait un équipementier aéronautique français. Parmi les pistes possibles, celle d'une extension du périmètre d'Alain Bernard, aujourd'hui directeur général adjoint de la compagnie en charge de l'activité moyen-courrier. S'il se confirmait, un tel scénario marquerait la fin de la séparation des deux « business units » décidée par Alexandre de Juniac.

Cette démission à Air France s'ajoute à celles intervenues ces derniers mois à Air France-KLM, avec le départ en juillet du PDG (Alexandre de Juniac), puis, plus récemment, ceux du directeur financier, Pierre-François Riolacci et de Xavier Broseta, le directeur des ressources humaines.



Acté depuis plusieurs semaines, le remplacement d'Anne Rigail, directrice générale adjointe services en vol, responsable notamment des hôtesses et stewards, par Alain Malka, responsable du cargo, serait aujourd'hui remis en cause.

Le poste de dirigeant responsable

Par ailleurs, Franck Terner réfléchit à récupérer les fonctions de dirigeant responsable d'Eric Schramm, directeur général ajdoint Opérations et commandant de bord. Selon plusieurs pilotes, ce dernier est dans le viseur du bureau du SNPL Air France qui verrait d'un bon oeil qu'il soit débarqué.

Reste le cas de Lionel Guérin, directeur général délégué, à la tête de toute l'activité moyen-courrier d'Air France (c'est à dire Hop Air France). Candidat malheureux à la succession de Frédéric Gagey (qui va occuper les fonctions de directeur financier d'Air France-KLM), beaucoup s'interrogent sur son avenir. Lionel Guérin avait la préférence de Jean-Marc Janaillac pour le poste de directeur général d'Air France (le comité de nomination d'Air France-KLM avait laissé à Jean-Marc Janaillac le soin de choisir son DG), mais Bercy s'y est opposé.