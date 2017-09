Air France-KLM : le bras droit du PDG quitte le groupe

Énorme surprise. Jérôme Nanty, secrétaire général d'Air France-KLM, directeur général adjoint en charge du secrétariat général et de la transformation d'Air France et d'une manière générale bras droit du PDG Jean-Marc Janaillac, va quitter le groupe aérien, selon des sources internes. Il devrait rejoindre Carrefour au poste de directeur des ressources humaines monde.

Jérôme Nanty avait rejoint Air France-KLM en juillet 2016 en provenance de Transdev. Il avait ainsi suivi Jean-Marc Janaillac, arrivé lui aussi de Transdev pour diriger Air France-KLM. Fidèle lieutenant du PDG, Jérôme Nanty va donc rejoindre Alexandre Bompard, le nouveau PDG du deuxième groupe de distribution mondial.

Négociations avec les pilotes

Jérôme Nanty a été en première ligne dans les négociations avec les pilotes et le personnel navigant commercial qui se sont soldées cet été par la signature de deux accords d'entreprise. Celui avec les pilotes a notamment permis la création de Joon, une nouvelle compagnie à coûts inférieurs à ceux d'Air France. Ces accords ont permis de ramener le calme dans une entreprise secouée par les tensions sociales depuis près de 3 ans. Néanmoins, les mesures d'amélioration de l'efficacité économique d'Air France étant limitées, ces accords ne mettent pas la compagnie à l'abri en cas remontée du prix du baril.

Jérôme Nanty part également au moment où le groupe vient de signer un accord stratégique d'envergure avec Delta, Virgin Atlantic et China Eastern, lequel va s'accompagner d'une entrée d'Air France-KLM dans le capital de Virgin et de Delta et China Eastern dans celui d'Air France-KLM. Cet accord consolide le groupe sur l'Atlantique Nord et la Chine.