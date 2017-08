Air France-KLM : le trafic passagers grimpe de 5,4% en juillet

Au mois de juillet, le nombre de passagers transportés par Air France-KLM a progressé de 5,4% par rapport à la même période de l'année 2016, avec une hausse marquée du trafic avec l'Amérique du Nord, a annoncé le groupe mardi dans un communiqué.

Le trafic mesuré en passager-kilomètre transporté (PKT) a augmenté de 4,6% et le coefficient d'occupation est en amélioration de 1,3 point, selon le groupe qui a précisé que le trafic avec l'Amérique du Nord a augmenté de 7,7% en PKT.

Ceci confirme "le trafic robuste" annoncé par le groupe le 28 juillet dans un précédent communiqué sur ses résultats du premier semestre 2017.

Les compagnies française et néerlandaise, Air France et KLM, Transavia, la low-cost du groupe, et Hop!, la filiale court et moyen-courrier d'Air France, ont transporté 9,7 millions de passagers en tout.

Bond de l'activité court et moyen-courrier

Pour les différentes entités du groupe, hors Transavia, le trafic en PKT avec la région Afrique-Moyen-Orient s'est amélioré de 6,4% et celui avec les Caraïbes de 3,6%. En revanche, l'Amérique latine est en recul de 0,6%. L'Asie n'est qu'en très légère augmentation de 0,3%. L'activité court et moyen courrier est en hausse de 8,2% en PKT.

Transavia a transporté 1,7 million de passagers, soit 2,5% de plus qu'en juillet 2016 avec un coefficient d'occupation de 91,8% en progression de 0,8 point.

L'activité cargo est en amélioration de 0,7% en milliers de tonnes-kilomètre transporté.

(Avec AFP)