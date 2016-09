Air France-KLM  : les réservations chutent dangereusement

(Crédits : © Christian Hartmann / Reuters)

Jean-Marc Janaillac a indiqué que les réservations avaient chuté de 5 à 10% entre juin et août et que ce recul s'accentuait entre 5 et 10% d'ici à la fin de l'année. S'ajoute aussi la baisse de la recette unitaire en raison d'une surcapacité sur le marché.